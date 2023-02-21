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Último dia! Confira as atrações do Carnaval de Salvador nesta terça-feira

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21.02.2023, 06:00:00
(Alfredo Filho/Secom)

Último dia! Confira as atrações do Carnaval de Salvador nesta terça-feira

Folia está chegando ao fim

Quem já está sentindo saudade desse Carnaval? Nesta terça-feira (21) termina a festa que foi tão aguardada nos últimos anos. Mas ainda tem programação hoje. Confira tudo o que vai rolar nos circuitos oficiais:

CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)

15:30h     MICROTRIO 
15:45h     TRIO JUAN E RAVENA 
16:00h     CAMALEÃO BELL MARQUES
16:30h     LARGADINHO CLAUDIA LEITTE
17:00h     JAKÉ ALICE MORAES /DOUGLAS GURY / BEIJO NA BOCA / BANDA JAKÉ
17:30h     BLOCO UAU BABADO NOVO
18:00h     TRIO FEEERVO  BAILINHO DE QUINTA  
18:15h    TRIO  LUIZ CALDAS
18:30h     TRIO XAMÃ
18:45h     TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
19:00h     TRIO ESCANDURRAS 
19:15h     TIMBALADA
19:30h     BANANA REGGAE 
19:45h     A MULHERADA
20:00h     TRIO LEO SANTANA 
20:15h     TÊ TÊ TÊ 7KASSIO
20:15h     BLOCO DO CAJÁ SWING DO T10
20:30h     BLOCO EXCLUSIVA ENTRE NO CLIMA E CONVIDADOS
20:45h     TRIO LINCOLN
21:00h     TRIO HIAGO HIAGO
21:15h     TRIO RAFA GOUVEIA 
21:30h     TRIO LA FURIA
21:45h     PROJETO AXÉ DAS ANTIGAS SR. WILSON
22:00h     TRIO ALINNE ROSA
22:15h     TRIO A DAMA

CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)

12:15h     VAMOS NESSA SAMBA DO PRETINHO + SAMBA VAMOS NESSA E CONVIDADOS
12:30h      PIPOCA OLODUM
12:45h     PIPOCA MUDEI DE NOME 
13:00h     PIPOCA DE DURVAL
13:15h     PIPOCA DE SAULO
13:30h     PSIRICO
13:45h     DANIELA MERCURY
14:00h     XANDDY HARMONIA
14:15h     LINCOLN 
14:30h     LA FURIA
14:45h     LEO SANTANA 
15:00h     AS MUQUIRANAS PARANGOLÉ
15:30h     CARLINHOS BROWN
15:45h     BUZANFAN DE GERÔNIMO 
16:00h     TRIO O POETA
16:15h     PIPOCA ALEXANDRE PEIXE 
16:30h     COMMANCHE DO PELÔ PATRULHAS DO SAMBA E CONVIDADOS
17:00h     TRIO RUMPILEZZ 
17:15h     PIPOCA ILÊ AIYÊ  
17:30h     100 CENSURA
17:45h     MUZENZA 
18:15h     FILHOS DO CONGO PANTERA NEGRA 
18:45h     TRIO COMCAR
19:30h     TRIO ARRASTÃO DA ALEGRIA 
19:45h     TRIO RENATINHO DA BAHIA 
20:00h     TRIO KIKO CIGANO

CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)

-    RELIQUIAS AFRICANAS
-    VEM SAMBAR
18:00h AFRODESCENDENTE DA BAHIA
18:15h AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
18:30h FILHOS DE NANÃ
19:00h KAMBALAGWANZE
19:15h KORIN NAGO
19:30h MALCOLM X
19:45h OBÁ DE XANGÔ
20:00h OS NEGÕES
20:15h SAMBATERRAMAR
20:45h SWING DO PELO
21:00h TODO MENINO É UM REI

CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)

10:00h     QUABALES
10:00h     BLOCO JON JON KIDS
13:00h     BLOCO VOCÊ BEBEU
14:00h     ARRASTÃO AS PERVERSAS
15:00h     BLOCO CORNO NORDESTINO
16:00h     BLOCO JUNTE-SE
16:00h     BLOCO ARRASTÃO DE VERÃO
17:00h     BLOCO ELITE
18:00h     BLOCO NORDESTE 40 GRAUS
19:00h     BLOCO RB EXCLUSIVO
20:00h     BLOCO PAGODE VERSADO
21:00h     BLOCO FESTIGRE
22:00h     BLOCO POSITIVE

CONTRA FLUXO (Rua Chile até a Carlos Gomes)

-    FILHOS DE GANDHY 
-    FILHAS DE GANDHY
20:00h    TARRINDO DE Q 
-    FILHOS DE JHÁ

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.
 

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