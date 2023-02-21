Último dia! Confira as atrações do Carnaval de Salvador nesta terça-feira

Quem já está sentindo saudade desse Carnaval? Nesta terça-feira (21) termina a festa que foi tão aguardada nos últimos anos. Mas ainda tem programação hoje. Confira tudo o que vai rolar nos circuitos oficiais:
CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)
15:30h MICROTRIO
15:45h TRIO JUAN E RAVENA
16:00h CAMALEÃO BELL MARQUES
16:30h LARGADINHO CLAUDIA LEITTE
17:00h JAKÉ ALICE MORAES /DOUGLAS GURY / BEIJO NA BOCA / BANDA JAKÉ
17:30h BLOCO UAU BABADO NOVO
18:00h TRIO FEEERVO BAILINHO DE QUINTA
18:15h TRIO LUIZ CALDAS
18:30h TRIO XAMÃ
18:45h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
19:00h TRIO ESCANDURRAS
19:15h TIMBALADA
19:30h BANANA REGGAE
19:45h A MULHERADA
20:00h TRIO LEO SANTANA
20:15h TÊ TÊ TÊ 7KASSIO
20:15h BLOCO DO CAJÁ SWING DO T10
20:30h BLOCO EXCLUSIVA ENTRE NO CLIMA E CONVIDADOS
20:45h TRIO LINCOLN
21:00h TRIO HIAGO HIAGO
21:15h TRIO RAFA GOUVEIA
21:30h TRIO LA FURIA
21:45h PROJETO AXÉ DAS ANTIGAS SR. WILSON
22:00h TRIO ALINNE ROSA
22:15h TRIO A DAMA
CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)
12:15h VAMOS NESSA SAMBA DO PRETINHO + SAMBA VAMOS NESSA E CONVIDADOS
12:30h PIPOCA OLODUM
12:45h PIPOCA MUDEI DE NOME
13:00h PIPOCA DE DURVAL
13:15h PIPOCA DE SAULO
13:30h PSIRICO
13:45h DANIELA MERCURY
14:00h XANDDY HARMONIA
14:15h LINCOLN
14:30h LA FURIA
14:45h LEO SANTANA
15:00h AS MUQUIRANAS PARANGOLÉ
15:30h CARLINHOS BROWN
15:45h BUZANFAN DE GERÔNIMO
16:00h TRIO O POETA
16:15h PIPOCA ALEXANDRE PEIXE
16:30h COMMANCHE DO PELÔ PATRULHAS DO SAMBA E CONVIDADOS
17:00h TRIO RUMPILEZZ
17:15h PIPOCA ILÊ AIYÊ
17:30h 100 CENSURA
17:45h MUZENZA
18:15h FILHOS DO CONGO PANTERA NEGRA
18:45h TRIO COMCAR
19:30h TRIO ARRASTÃO DA ALEGRIA
19:45h TRIO RENATINHO DA BAHIA
20:00h TRIO KIKO CIGANO
CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)
- RELIQUIAS AFRICANAS
- VEM SAMBAR
18:00h AFRODESCENDENTE DA BAHIA
18:15h AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
18:30h FILHOS DE NANÃ
19:00h KAMBALAGWANZE
19:15h KORIN NAGO
19:30h MALCOLM X
19:45h OBÁ DE XANGÔ
20:00h OS NEGÕES
20:15h SAMBATERRAMAR
20:45h SWING DO PELO
21:00h TODO MENINO É UM REI
CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)
10:00h QUABALES
10:00h BLOCO JON JON KIDS
13:00h BLOCO VOCÊ BEBEU
14:00h ARRASTÃO AS PERVERSAS
15:00h BLOCO CORNO NORDESTINO
16:00h BLOCO JUNTE-SE
16:00h BLOCO ARRASTÃO DE VERÃO
17:00h BLOCO ELITE
18:00h BLOCO NORDESTE 40 GRAUS
19:00h BLOCO RB EXCLUSIVO
20:00h BLOCO PAGODE VERSADO
21:00h BLOCO FESTIGRE
22:00h BLOCO POSITIVE
CONTRA FLUXO (Rua Chile até a Carlos Gomes)
- FILHOS DE GANDHY
- FILHAS DE GANDHY
20:00h TARRINDO DE Q
- FILHOS DE JHÁ
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