Último dia de Bahia Expo e Negócios tem desfiles, capacitações e apresentações culturais

Considerado o maior evento de negócios e capacitação empresarial do estado, a Bahia Expo & Negócios promoverá palestras de temas como biossegurança em salões de beleza e nas clínicas de estética e cultura e processos de inovação nas indústrias, neste domingo (21). O último dia da feira, que começou na última quinta-feira (18), vai até 18h15, no Centro de Convenções Salvador.

A Bahia Expo terá, ainda, opções culturais. A partir das 14h, haverá apresentação da cantora Bruna Barreto (@brunabarreto), além de desfiles de moda, às 14h30 e 17h30. É possível se inscrever gratuitamente no site www.bahiaexpo.com.br e conferir toda a programação.

“Nossa expectativa para este domingo é de ter um público ainda maior do que tivemos ontem [sábado, 20] e encerrar o evento completando 11 mil visitas e que todas as empresas participantes, fechem R$ 10 milhões em negócios”, afirmou o coordenador de Indústria do Sebrae Bahia e gestor da Bahia Expo & Negócios, Tércio Calmon.

Promovida pelo Sebrae em parceria com o Senac, a segunda edição da Bahia Expo & Negócios reúne pequenos negócios das maiores cadeias produtivas do estado. Estão presentes representantes dos segmentos de alimentos, bebidas, moda, cosméticos e artesanato. Ao todo, são 164 expositores, sendo 99% Micro e Pequena Empresa e 100% baianos.

Serviço

Bahia Expo & Negócios

Data: 18 a 21 de maio de 2023

Local: Centro de Convenções Salvador

Horário: Quinta a sábado 13h às 21h/ domingo 11h às 18h

Inscrições gratuitas: www.bahiaexpo.com.br

Domingo (21)

Biossegurança em salões de beleza e nas clínicas de estética

Daniela Pontes (Beauty Fair)

Arena do Especialista

15h30 às 16h30

Do presencial ao online: a jornada do cliente

Fernanda Silveira

Arena Comércio Digital

15h30 às 16h30

Cultura e processos de inovação nas indústrias

Rodrigo Paolilo e Monique Lemos

Arena de Inovação

17h15 às 18h15