Último dia do Carnaval tem pipoca para todos os gostos no Circuito Osmar

Os trios nem tinham começado a sair quando os foliões aguardavam na pipoca, no início da tarde desta terça-feira (21). O Carnaval vai deixar saudades e, para finalizar com muito estilo, milhares de pessoas vão acompanhar as atrações sem corda que sairão no Campo Grande.

Entre os nomes estão Saulo, Daniela Mercury, Lincoln, Léo Santana, Ilê Aiyê e Xanddy Harmonia. Um dos destaques do dia é a pipoca de Durval Lelys, que tradicionalmente puxa trios com corda.

Entre os motivos pela escolha da pipoca, segundo os foliões, estão diversidade, economia e segurança. Enquanto no bloco o público fica restrito a uma atração durante algumas horas, na pipoca cada um faz a sua programação de Carnaval.

As amigas Ariane Cerqueira, 29, e Karoline Rosado, 25, vieram para ver a Saulo. "Eu sou muito fã dele e a pipoca é bem tranquila. O público é família, me sinto segura", disse Ariane.

A única reclamação por enquanto tem sido o atraso de ao menos 1h30 para o início das apresentações. Nada que tenha deixado a aposentada Isabel Leal, 70, chateada. "Eu amo Carnaval. Só não tenho mais pique para a música, mas eu venho para assistir", contou.

Confira a programação completa do circuito Campo Grande hoje:

VAMOS NESSA (SAMBA DO PRETINHO + SAMBA VAMOS NESSA E CONVIDADOS) – 12:15h

PIPOCA DO OLODUM – 12:30h

PIPOCA DO MUDEI-12:45h

PIPOCA DE DURVAL-13:00h

PIPOCA DE SAULO-13:15h

TRIO LEO SANTANA- 13:30h

TRIO PSIRICO- 13:45h

PIPOCA DA RAINHA (COM DANIELA MERCURY) – 14:00h

TRIO XANDDY HARMONIA- 14:15h

TRIO LINCOLN – 14:30h

TRIO LÁ FÚRIA – 14:45h

AS MUQUIRANAS (COM PARANGOLÉ) – 15:00h

TRIO CARLINHOS BROWN – 15:30h

BUZANFAN DE GERÔNIMO – 15:45h

TRIO O POETA – 16:00h

TRIO PIPOCA ALEXANDRE PEIXE – 16:15h

COMMANCHE DO PELÔ (PATRULHAS DO SAMBA E CONVIDADOS) – 16:30h

TRIO RUMPILEZZ / LAZZO – 17:00h

PIPOCA DO ILÊ AYIÊ – 17:15h

100 CENSURA – 17:30h

MUZENZA – 17:45h

FILHOS DO CONGO (PANTERA NEGRA + FILHOS DO CONGO) – 18:15h

PROJETO ESPECIAL VEM SAMBAR SALVADOR (SAMBAXEQUE) – 19:30h

TRIO ARRASTÃO DA ALEGRIA – 19:45h

TRIO COMCAR – 20:00h

