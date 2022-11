Último post de Gal relembra apresentação com o grande amigo Caetano Valeso

Duas horas antes da confirmação da morte da cantora Gal Costa nesta quarta-feira (9), os perfis da artista no Instagram e no Twitter publicaram um vídeo em que a artista canta “Sorte” com seu grande amigo Caetano Veloso. As imagens são de uma apresentação feita pela dupla no programa Chico e Caetano, da TV Globo, em 1986.

Gal e Caetano se conheceram em 1963 e desde então nunca se separaram. Ela foi apresentada ao amigo por Dedé Gadelha, de quem era vizinha e amiga, ainda em Salvador.

Em 2006, durante o show, ela chegou a declarar que Caetano era como um irmão para ela. O filho mais novo de Caetano, Moreno Veloso, era afilhado de Gal. A relação fraterna, no entanto, não impediu que ele tivesse um "tesãozinho reprimido por ela, que rendeu, claro, uma música linda", como lembrou entrevista com a cantora em 2018.

"Da Maior Importância", escrita em 1975, diz: "De repente, ser uma coisa tão grande, da maior importância, deve haver uma transa qualquer pra você e pra mim". O desejo ficou só na canção, porque Gal era a melhor amiga de Dedé.

Foi também ao lado de Caetano que Gal Costa deu seus primeiros passos na vida artista. A dupla apresentou em Salvador, junto com Gilberto Gil, Maria Bethânia e Tom Zé, o espetáculo Nós, Por Exemplo.., que inaugurou o Teatro Vila Velha.

Gal faz sua passagem aos 77 anos após uma vida de dedicação à música, que a consagrou como uma das vozes mais potentes da Música Popular Brasileira (MPB).