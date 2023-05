Últimos dias para eleger o melhor buteco de Salvador

O Comida di Buteco, que tem como tema "A vida é feita de buteco!", está chegando a sua reta final em Salvador. A competição, que iniciou dia 7 de abril, encerra próximo domingo, 7, na capital baiana.

Os petiscos são ofertados a um preço fixo de R$30,00 por prato, baseado no tema 'Ervas e Especiarias', com opções para todos os gostos.

Tendo como ponto principal a votação, a competição avalia o sabor e apresentação do petisco, atendimento ao público, higiene do local e temperatura da bebida, através das notas do público e o júri técnico, no qual ao final do concurso é escolhido o melhor boteco da cidade.

Confira os bares participantes:

Abará da Vovó

Rua Direita de Santo Antônio, 18 - Santo Antônio

Petisco “Cavacos em Flor”: cavacos de ervas diversas servidos com guisado de moela de frango e vatapá de batata-doce, acompanha bolinho de Preto Velho e farofa temperada com especiarias.

Bakkana’s Bar

Rua Boa Vista de Brotas, 11 - Engenho Velho de Brotas

Petisco “Camarão Baiano”: camarão grelhado servido com molho branco e torradas.



Bar das Meninas

Rua Melvin Jones, 38 - Armação

Petisco “Oxente”: filé suíno marinado na laranja, acompanhado de farofa de cuscuz e banana frita.

Bar do Bonito

Rua Palame, 9 - Itapuã

Petisco “Caviar de Pinaúna Power”: mini moqueca de ouriço com torrada.

Bar do Chico

Rua Artur de Azevedo Machado, 65 - Stiep

Petisco “Virado no Siri”: casquinha de siri desconstruído, na cestinha harumaki, com queijo coalho maçaricado.

Bar Koisa Nossa (Os Internacionais)

Travessa Engenheiro Allioni, 1 - Nazaré

Petisco “Mix Mar e Terra”: bolinho de bacalhau, carne de fumeiro, camarão empanado e mini pastéis.

Biritódromo Bar De Praia

Rua Souza Uzel, 4 - Federação

Petisco “Danado de bom”: tulipas de frango empanadas na farinha de milho, marinado em ervas, especiarias e mel, acompanhadas com molho de barbecue e molho de alho.

Bistrô dos Artistas

Rua Silveira Martins, 29 - Saboeiro

Petisco “Bolinho dos Artistas”: bolinho carne do sertão e queijo.

Boteco da Magaly

Rua Agnaldo Azevedo, 292 - Stella Maris.

Petisco “Bolinho de Rabada Nordestina”: bolinho de rabada com sabor residual de queijo coalho e páprica defumada.

Boteco de Casa

Rua Almirante Alves Câmara, 14 - Engenho Velho De Brotas

Petisco “Buffalo Wings”: coxinha de frango empanado em massa de ervas e geléia picante.

Boteco do Bigú

Rua da Mouraria, 104 - Nazaré

Petisco “Filé da Resenha”: sardinha gratinada

Boteco do Cheff

Rua da Fauna, 645, LJ 13 - Jaguaribe

Petisco “Dadinho nordestino do cheff”: dadinho de panceta empanado, espetado com batata bolinha e tomate-cereja com geleia de pimentão vermelho.

Boteco do França

Rua Borges dos Reis, 24, Lojas 1 E 2 - Rio Vermelho

Petisco “Delícias do Mar”: Caldeirada de frutos-do-mar com torradas

Café e Cana

Rua do Carmo, 25 - Santo Antônio

Petisco “Além do Mais”: disquinho de beiju com azeite aromatizado com semente de coentro, acompanhado de antepasto de maturi, cubos de queijo coalho de cabra empanados, levando junto caldinho de sururu com pesto leve e cítrico de coentro de pimenta.

Caldas la Boemia

Rua Teódulo de Albuquerque, 303 - Cabula VI

Petisco “Escondidinho Nordestino”: escondidinho com carne de fumeiro Um petisco saboroso que traz recordações.

Cantina dos Artistas

Avenida Oceano Pacífico, 4, Box 4 - São Marcos

Petisco “Entre Folhas e Ervas”: camarões salteados na manteiga de ervas, flambado ao vinho branco acompanhado de pão caseiro de fabricação própria.

Capitania do Camarão

Avenida São Jorge de Escada, 68 - Alto Da Terezinha

Petisco “Jangada Do Mar”: chips de de pastel com patê de camarão salteado e vinagrete de polvo.



Caranguejo do Pascoal

Rua Olhos D'água, 128 - Itapuã

Petisco “Um Milhão de Amigos”: mix de frutos do mar gratinados no creme cheese, acompanhado com iguarias e ervas de São Joaquim e geleias da casa.

Casa da Carmem

Rua Visconde De Mauá, 174 - Dois De Julho

Petisco “Seu Buraco? Lá ele?”: o tradicional buraco quente, servido no pão francês com queijo mussarela.

Crisana

Estrada de Canabrava, Rua Artêmio Castro Valente, Espaço Comer Paralela, 295 - Canabrava.

Petisco “Do mar e dos Deuses?”: camarão com 3 queijos e especiarias, servidos no pão com maionese de ervas e azeite aromatizado de manjericão.

Força's Bar

Rua Antônio Carlos Magalhães, 54 - Capelinha

Petisco “Sucesso dos Mares”: lombo de bacalhau com moqueca cremosa e azeite de ervas.

Fuzarka bar

Rua Raul Leite, 791 - Vila Laura

Petisco “Rabada do Fael”: pastel de rabada

Genis Bar

Rua Nossa Senhora Do Resgate, 554, Loja 3 - Resgate

Petisco “Trio do Sertão”: trio de petisco de carne de sol na manteiga, carne de fumeiro e macaxeira na manteiga de garrafa.

Jô da Bahia

Rua Professor Francisco Góes Calmon, 47 - São Caetano

Petisco “Céu e Mar”: espetinhos de camarões empanados no coco, com molho de pimenta com abacaxi cozido.

Juazeiro’s Bar

Avenida Octávio Mangabeira, 13333, Condômino Mar De Esmeralda - Itapuã

Petisco “Pastel De Jua”: delicioso pastel de camarão com queijo coalho, com um leve toque defumado, acompanhado de molhos de ervas da casa.

Mocambinho Bar

Rua Da Faísca, 12 - Loja 12, Edifício Vista Bela - Dois De Julho

Petisco “Pernil De Cachaceiro”: pernil suíno assado na cachaça com queijo cuia e batata no azeite de especiaria.

O Costellão

Rua José Augusto Tourinho Dantas, 156, Loja J - K - Stella Maris

Petisco “Cacetinho Do Costelão”: mini pães de alho com costela assada e molho de ervas.

O Peruano

Rua Eduardo Diniz Gonçalves, 79, Loja 2 - Barra

Petisco “Bolinho De Lomo Saltado”: bolinho de batata recheado com carne especial e temperos peruanos (lomo saltado).

Oxente Bar e Petiscaria

Rua Silveira Martins, 445 - Cabula

Petisco “Delicia De Ragú”: carne bovina marinada no vinho tinto, cozida com ervas e especiarias servida no pão assado.

Panela de Barro

Rua Tamoio, S/N - Conjunto Senhor Do Bonf, Box 9 - Plataforma

Petisco “Ouro de Tolo”: filé mignon refogado na manteiga com ervas de provence e molho de tomate artesanal, servido com torrada de alho.

Peritus Bar

Rua Das Dálias, 540 - Pituba

Petisco “Bread Pety”: pão Italiano, recheado com pernil desfiado, glaceado na cerveja preta e catupiry.

Pirão do Ed

Conjunto Arvoredo, 62, Setor - Tancredo Neves

Petisco “Modinha Da Casa”: pirão de aipim com queijo coalho e melaço, e picanha suína com ervas naturais e secas.

Quintal Raso da Catarina

Avenida Sete De Setembro, 1370 - Campo Grande

Petisco “Medalhinha de Toscana”: toscana suína de produção própria, recheada com queijo coalho, misturado com mix de ervas finas e acompanhada de farofa crocante.

Quiosque do Coroa

Avenida Beira Mar, 10, Quiosque 3 - Ribeira

Petisco “Petisco do Coroa”: isca de frango com molho tártaro e especiarias.

Quiosque Lua de São Jorge

Avenida Jorge Amado, S/N - Bloco Amarelo Quiosque 03 - Imbuí

Petisco “Bolinho Lua Cheia”: mix de bolinho salgado e doce.

R'Canto do Pascoal

Rua Direita De Santo Antônio, 1 - Cruz Do Pascoal

Petisco “Abobrinha Libanesa”: abobrinha gratinada, recheada com carne moída e especiarias, acompanhada de salada de tabule.

Recanto do Moura

Rua Rezende De Jesus, 6 - São Caetano

Petisco “Costela de Adão com Ervas da Eva”: costela de ripa, cerveja, alho, limão, páprica picante, folha de louro, (ervas especiais), batata na conserva, queijo coalho, linguiça, farofa de banana da terra com ovos.

Relaxe Bar - Petiscaria e Música

Vila São Roque, 106, Loja 09 - Campinas De Brotas

Petisco “Coco Relaxe”: camarão grelhado na manteiga de páprica defumada, com dadinho de tapioca e souer cream com geleia de maracujá e mel.

Reunião Bar e Restaurante

Rua Rua Diógenes Alves (Cj Res S J Tadeu), 144, Box 2,3 e 4 - Pernambués

Petisco “Batalha entre Gigantes”: lagosta e camarão ao creme de queijo com alho.

Rita da Lambreta

Avenida Dom Eugênio Sales, 60 - Boca Do Rio

Petisco “Camacaxi”: camarão refogado com abacaxi e queijo maçaricado, servido na casca do abacaxi.

Rose's Bar

Rua Aracati , 161 - Lobato

Petisco “Bruschetta de Domingo”: bruschetta de carne de panela, com queijo coalho maçaricado e orégano.

Sabor Nordestino

2ª Travessa Pirani, 98 - Plataforma

Petisco “Petisco da Neuza”: costelinha crocante com aipim frito.

Sushili

Rua Alexandre De Gusmão, 50, B - Rio Vermelho

Petisco “Mãinha”: cama de salmão grelhado com páprica defumada, açafrão, cebolinha, levemente apimentado e crispy de couve, servido com pururuca de macarrão, acompanhado com molho de erva doce.

To chegando

Rua Das Esperas, 19 - Pituba

Petisco “Tô Chegando K'moela”: moela cremosa no creme de catupiry.

Varandas Boteco

Rua Do Benjoim, 367 - Caminho Das Árvores

Petisco “Varandas do Sertão”: proposta agridoce da banana da terra com carne seca e queijo coalho.

Xique Xique Bar

Rua Rockfeller, 39, A - Barris

Petisco “Javali Isso?”: filé de javali grelhado, acompanhado creme de abóbora com chips de batata doce.