Últimos ingressos da Copa América serão vendidos nesta sexta (31)

Os torcedores que ainda não possuem ingressos para os jogos da Copa América vão ganhar mais uma oportunidade. Nessa sexta-feira (31), será colocado à venda o quarto e último lote das entradas para o torneio. De acordo com o Comitê Organizador Local da Conmebol, a comercialização vai acontecer a partir das 12h através do site da Copa América e nos pontos físicos espalhados nas cidades-sedes. No caso de Salvador, no Shopping Bela Vista.

A carga de ingressos disponibilizada é de 260 mil bilhetes para todas as 26 partidas da competição. Nesta fase, haverá a venda até mesmo para os jogos que neste momento estão com ingressos esgotados, como os duelos entre Argentina e Colômbia, no dia 15 de junho, e Brasil x Venezuela, no dia 18, ambos na Fonte Nova.

Os ingressos são divididos por categorias de 1 a 4 e os valores variam entre R$ 60 (meia na categoria 4) e R$ 590 (final na categoria 1). Apenas a Arena do Grêmio e a Arena Corinthians vão contar com uma quinta categoria. Para comprar ingresso de meia é preciso ter menos de 18 anos ou ser estudante. O benefício deve ser comprovado por meio de documento com foto. Até o momento, mais de 500 mil ingressos da Copa América já foram vendidos para 110 países diferentes.

Em 2019, a Copa América volta ao Brasil após 30 anos. O torneio vai contar com cinco sedes: Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. A capital baiana vai receber cinco jogos durante da competição. Além do duelo pelas quartas de final, vão jogar em Salvador na primeira fase: Argentina x Colômbia; Brasil x Venezuela; Equador x Chile e Colômbia x Paraguai.

A abertura da Copa América será no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Já a final, vai ser disputada no dia 7 de julho, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.