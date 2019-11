UltraOne 12h encerra inscrições no próximo dia 23

A UltraOne 12h segue com inscrições abertas, porém apenas até o próximo dia 23. A ultramaratona será realizada na Avenida da França, em Salvador, no dia 30 de novembro. A largada está marcada para 20h e a prova só se encerrará às 8h do dia 1° de dezembro. Os corredores devem se inscrever através do site da Central de Corridas .

Há três opções de formatos para correr as 12h da competição. No Modo Loucura, o atleta faz a prova sozinho. No Modo Dupla, o desafio é dividido com um parceiro. No Modo DeGalera, a carga horário de corrida é compartida entre seis participantes.

O evento tem apenas uma etapa e cada participante pode imprimir o ritmo que preferir. Para completar a prova é preciso correr durante as 12h ou percorrer acima de 42 km dentro desse período.

O Desafio UltraOne 12h tem o apoio da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e faz parte das ações realizadas pela Prefeitura com o objetivo de dinamizar o Centro da cidade. “A plataforma de eventos de Salvador é essa mistura, de cultura, gastronomia, esportes e muito mais. Foi importante incorporamos essa prova às iniciativas do programa #vemprocentro, que é um local extraordinário para ações desse tipo. Temos a certeza de que os competidores e o público em geral vão aprovar”, afirmou o presidente da Saltur, Isaac Edington.