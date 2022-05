Um ano após morte, família e amigos homenageiam Paulo Gustavo

Há exatamente um ano morria o humorista Paulo Gustavo, vítima de complicações causadas pela covid-19. Para honrar sua memória, familiares e amigos foram às redes sociais nesta segunda-feira (04) para lembrar um pouco da pessoa que ele era.

O médico Thales Bretas, viúvo do humorista, compartilhou uma foto do casal com os filhos, junto a uma mensagem emotiva. "Hoje, 04 de maio, completa um ano que meus sonhos e projetos tiveram um freio de mão puxado bruscamente. Em 2021, em meio à pandemia de covid, vivi a partida do meu marido, companheiro de vida, pai dos meus filhos, com o qual passei muitos dos meus melhores momentos, realizei os meus maiores sonhos e idealizei tantas coisas por muitos e muitos anos ainda por vir", comentou.

Ele conta que sente que um pedaço seu foi arrancado precocemente e que continua em frente graças ao amor pelos meus filhos, trabalho, família e pela vida que continua.

A mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia, postou e repostou Stories no Instagram que homenageiam o seu filho e ainda publicou uma mensagem de luto: "Não é verdade que tudo passa... Tem coisas que ficam dentro de nós para sempre."

Confira homenagens:

Já entre os amigos, as atrizes e também humoristas, Tatá Werneck e Cacau Protásio, que já trabalharam com Paulo inúmeras vezes, relembraram momentos juntos.

"Você não hesitava em dizer eu te amo, não hesitava em ajudar, eu vivi pouco tempo com você mais parecia que a gente já se conhecia a mais de 109 anos…, PG nos meus olhos e do mundo você foi muito cedo, ainda tinha muito vida pela frente, mas Deus quis você ai mais cedo no céu pra ajudar a ele administrar esse mundo aqui em baixo, você hoje e nosso anjo da guarda, não duvido nada virar santo,rsrsrs…, do jeito que você é, Deus vai te dá esse cargo, protetor dos comediantes", escreveu Cacau.

"Me pergunto como vc deve estar. Eu sonho com você quase todo dia. Você já aparece com cara de “fala, gente. Eu estava descansando”. Eu fico te perguntando nos sonhos sobre tudo. Você me diz que está bem. Já até gargalhou algumas vezes. Você deve estar satisfeito por ver tanta gente que te ama. Deve estar puto por ver gente que não era amiga se fazendo. Deve estar bolado quando alguém posta foto sua que você acha que não saiu bem. Você deve estar fazendo comentários incríveis. Sua maneira de ver a vida fez história. Sua vida fez história. Você é vida pura. Eu amo você", declarou Tatá.

Paulo Gustavo morreu no dia 04 de maio de 2021 após ficar dois meses internado por conta do coronavírus.

Maratona Paulo Gustavo

Paulo Gustavo costumava dizer que “rir é um ato de resistência”. E, nesta quarta (4), quando se completa um ano da morte do ator devido às complicações da covid-19, nada melhor do que rir com os tipos impagáveis criados por ele. A maratona acontece nos canais Multishow e Telecine Fun, que prepararam uma programação especial para a data.

No Multishow, que foi a casa onde Paulo Gustavo estrelou vários programas, as homenagens começam cedo, às 7h, e vão se estender por todo o dia, com a exibição de pílulas especiais com a família e com amigos do artista, contando histórias inéditas e divertidas. Nomes como o ex-marido Thales Bretas, Luciano Huck, Angélica, Preta Gil, Fiorella Mattheis, Didi Wagner e Carol Trentini estão confirmados.

Entre 12h30 e 18h30, uma maratona de episódios selecionados com Paulo Gustavo vai tomar conta da programação. E às 21h15, o canal vai apresentar ainda um episódio especial do Vai Que Cola: O Grande Golpe do Valdo.

No Telecine, o destaque fica por conta dos filmes: o primeiro, às 18h, é Os Homens São de Marte... e é Pra Lá que Eu Vou, com Paulo Gustavo e Mônica Martelli. Adaptação da peça homônima de sucesso, o filme traz a atriz e o comediante como os amigos inseparáveis Fernanda e Aníbal. A produtora organiza casamentos como ninguém, mas não consegue encontar o par ideal. Com o humor afiado, é Aníbal quem coloca a dupla para cima quando nem tudo acontece como ela planejava.

Em Minha Vida em Marte, destaque na sequência, às 20h, os amigos da vida real estão de volta como Aníbal e Fernanda. A empresária está casada com Tom (Marcos Palmeira), com quem tem uma filha e enfrenta um dilema: salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Às 22h, o especial relembra Paulo Gustavo como Valdomiro, um de seus personagens mais marcantes. Vai que Cola - o Filme, produção derivada da sitcom homônima do Multishow, mostra as aventuras de Dona Jô (Catarina Abdalla) e de toda a turma da famosa pensão do Méier em novo endereço. Valdo recupera sua cobertura e todos os moradores se mudam para a zona sul.