Um ano após viralizar com pedido a Santo Antônio, Cris da Gambiarra arranja namorado

Um ano após viralizar o vídeo da carismática Cris da Gambiarra pedindo um "chamego" a Santo Antônio, a agora influencer digital foi atendida. A servidora pública, que criou um Instagram e, imediatamente, conquistou milhares de seguidores, está namorando.

No Dia de Santo Antônio, no ano passado, Cristina Oliveira se dirigiu à Igreja de Santo Antônio Além do Carmo e, em entrevista à TV Bahia, garantiu, ao vivo, que, no ano seguinte, já estaria namorando nesta data. Além de ter sua vida mudada pela visibilidade que ganhou, a soteropolitana conseguiu seu "dengo".

"Agora, eu sou o xodó, o dengo da Bahia", brinca. "Minha vida mudou, passei a ter redes sociais, tive mais de 18 milhões de visualizações e, há dois meses, estou com uma gambiarra. Ele está morando no Canadá, mas estamos juntos no mesmo xodó, no mesmo chamego", disse à TV Bahia, de volta à Igreja onde viralizou pela primeira vez.

Nas redes sociais, Cris publica um pouco do seu dia a dia. Entre os registros, estão fotos com figuras como Lore Improta e Armandinho. Ela também costuma chamar os seguidores de "Gambi fãs".

Veja o vídeo:

Pois minha “gambiarra” disse anteontem que estávamos em momentos diferentes ???????? deu tudo errado pic.twitter.com/P7syWVdVAj — metade homem, metade ecv (@ecvafro) June 12, 2023