Um Ano Inesquecível | Amazon divulga pôster e trailer de Verão e Outono

Um Ano Inesquecível: Verão e Um Ano Inesquecível: Outono, dois primeiros filmes da quadrilogia baseada no livro de Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet, já têm suas datas de estreias confirmadas pelo Amazon Prime Video. A plataforma revelou nesta quarta-feira (17) que Verão será disponibilizado em 2 de junho, enquanto Outono chega ao streaming em 9 de junho.

Os longas também ganharam trailers completos. Confira:





Cada conto e filme se baseia em uma estação do ano, começando com o longa Um Ano Inesquecível: Verão, seguindo com Um Ano Inesquecível: Outono, Um Ano Inesquecível: Inverno e terminando com Um Ano Inesquecível: Primavera. A produção e a supervisão artística da franquia têm assinatura de Rodrigo Montenegro e Mara Lobão, da Panorâmica.