Um assaltante é morto e dois são presos após assalto a ônibus no Largo de Roma

Um assaltante morreu e dois foram presos após roubarem passageiros de um ônibus, na região da Cidade Baixa, na tarde de quinta-feira (22). Com eles foram encontrados 14 celulares, carteiras, entre outros pertences. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP), policiais do Grupo de Ações Rápidas e Repressivas do Águia (Garra) que patrulhavam no Largo de Roma foram informadas sobre o fato. As vítimas disseram que o trio tinha fugido sentido bairro do Uruguai. Após buscas, os suspeitos acabaram localizados, um deles teria atirado contra os policiais, que revidaram.

Ainda segundo nota enviada pela SSP, um dos assaltantes, que estava sem documento, ficou ferido e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os outros dois suspeitos se renderam e foram presos em flagrante. Com eles os policiais apreenderam um revólver calibre 32 e munições.

Os policiais recuperaram ainda 14 celulares, quatro relógios, carteiras, mochilas e R$ 78 em espécie. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pois os criminosos são suspeitos de praticarem também delitos contra a vida.

"Os smartphones foram devolvidos aos seus respectivos donos ainda na tarde e noite de ontem. Patrulhamos toda a cidade e a população pode sempre colaborar nos acionando", salientou o comandante do Esquadrão Águia, major André Borges.