"Um bando de gente deprimida", diz Nizo Neto sobre bastidores da Escolinha do Professor Raimundo

Na noite desta quarta-feira (5), Nizo Neto foi o convidado do programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, e falou sobre os bastidores da Escolinha do Professor Raimundo.

O programa de comédia passou originalmente entre 1990 e 1995 na Rede Globo. O ator vivia o personagem Ptolomeu e contracenava com seu pai, Chico Anysio, que comandava a atração.

“As pessoas dizem: ‘Os bastidores da Escolinha deviam ser uma festa’. Não eram. Um bando de gente deprimida, né? Comediante é melancólico. Costinha, por exemplo, era um cara completamente sem graça, mal-humorado, quietão. E, no palco, ele era um monstro, imbatível”, revelou Neto.

O comediante, no entanto, se mostrou grato pela experiência: “Me fez muito famoso. Foi lá que eu ‘saí do armário’ como comediante, porque eu não me achava engraçado”. Além de ator, ele acumula trabalhos como dublador e locutor.

“Gosto de tudo um pouco. O bom da nossa profissão é essa diversidade. Eu queria ser galã de novela e não fui. Acho que não fiz algumas conexões sociais”, brincou.