Um Chico Pop: Saiba como Chico Buarque chega para turnê em Salvador

Está chegando a hora: o show “Chico Buarque-Um Outro Olhar” chega a Salvador na próxima quarta-feira (20), com o objetivo de criar uma nova imagem para as canções de Chico Buarque de Holanda, apresentando um Chico pop e radiofônico.O show estreou nacionalmente em 2019 com arranjos que misturam elementos sonoros da música orgânica e da música sintética e já passou por dezenas de cidades brasileiras como Fortaleza, Aracaju, Recife e Belo Horizonte.

Para dar um outro olhar aos clássicos do artista carioca, o duo NU’ZS, que é formado por Max Silva (guitarras, voz, teclados e arranjos) e Marcê Porena (direção de cena e voz), utiliza também elementos do teatro, com uma interpretação singular, tornando para o público uma experiência sonora, visual e poética, jamais ouvida, vista e sentida. O duo foi quem idealizou o show.

A decisão de criar um Chico mais pop e ao mesmo tempo teatral tem intenção de conectar a obra do artista a um outro público, que talvez não seja tão familiarizado com as canções e criar uma outra percepção e subjetividade da obra aos amantes tradicionais do artista carioca.

Max Silva, diretor musical do show, optou por explorar a tecnologia para criação dos novos arranjos, tocando e gravando todos os instrumentos, desde baterias a sintetizadores, que suprimem a necessidade de ter uma banda ao vivo.

Essa decisão estética torna o show minimalista por ter somente 2 artistas em cena. Na avaliação de Max Silva, no entanto, essa opção faz do show, ao mesmo tempo, algo grandioso pela quantidade de instrumentos que são ouvidos pelo público.

A luz do show desenhada pelo iluminador de teatro Guilherme Bonfanti, experiente profissional das artes cênicas que também é responsável recentemente pela luz do espetáculo “Roda Viva”, também de Chico Buarque; e montagem do diretor paulista José Celso Martines Corrêa, cria um novo caminho sensorial através do visual, ligando os artistas, a palavra de Chico, a sua música e o público.

Rui Guerra dizia que a obra de Chico Buarque é necessária, vital e sem ela o Brasil seria mais pobre. Por sua vez, o show idealizado pelo duo NU’ZS, prova que além de necessária e vital, quando interpretada e atualizada sob um outro olhar, ela estabelece um elo com a atemporalidade.

O repertório do show, tem como ênfase canções conhecidas, passando por diversas fases do autor e sendo dividido em “ATO I”, com músicas que trazem arranjos com uma linguagem mais pop como em “Sob Medida” (1979) e o “ATO II”, mais intimista com canções como: “As Vitrines” (1981).

O show, marca também, o lançamento do o EP, volume 1 com músicas como: “Tatuagem” (1973), “Sem Açúcar” (1975), “Sob Medida” (1979) e “Olhos nos Olhos” (1976).