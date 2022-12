Um dia antes de morrer, Pelé realizou sonho de filha rejeitada

O futebol está de luto. Pelé morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, por falência múltipla de órgãos. Ele lutava contra um câncer de cólon descoberto no ano passado, e estava internado há um mês no Hospital Albert Einstein. Antes de falecer, o ex-jogador realizou o sonho de Sandra Regina, sua filha rejeitada.

A vereadora, que morreu em 2006, ficou conhecida nacionalmente após uma batalha judicial para ser reconhecida como herdeira de Pelé, nos anos 1990. Apesar da relação ruim, os filhos dela, Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento, foram visitar o avô no hospital na última quarta-feira (28).

Segundo Octavio, o contato com o Rei do Futebol era um sonho de Sandra. "Errar e acertar fazem parte da nossa vida, nem tudo é mil maravilhas, toda família tem brigas e rusgas, a nossa não é diferente, mas a momentos que a união e o amor são mais importantes do que qualquer coisa", publicou, em uma rede social.

"Agradeço a Deus por ter proporcionado esse momento, pois era o que minha mãe mais sonhava, tem coisas que uns plantam e outros colhem e nós estamos colhendo", completou.

A foto de Octávio e Gabriel no hospital foi postada por Kely Nascimento, filha do Rei do futebol, em seu perfil do Instagram. Na imagem, também aparece Flávia Arantes, outra herdeira do ex-jogador. Ao todo, ele teve sete filhos, frutos de três relacionamentos diferentes.

"Agradeço a quem ficou feliz por nós, estamos extremamente felizes e de antemão agradecer a todos da minha família, que foram extremamente receptivas e amorosas com a gente. Além disso, torcendo e orando pela melhora do nosso avô. Deus abençoe a todos e daqui para frente é uma nova história", continuou Octávio.

Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto nasceu em Guarujá em 24 de agosto de 1964, fruto de uma relação de Pelé com a empregada doméstica Anísia Machado. O Rei não reconheceu a filha, e viveu episódios controversos fora dos gramados.

Sandra entrou na Justiça em 1991 e em 1996 ganhou o direito de incorporar o sobrenome Arantes do Nascimento. A paternidade foi confirmada por um exame de DNA. Pelé chegou a dizer que não queria se aproximar da filha e criticou a demora dela para exigir o reconhecimento de paternidade. A história da briga na Justiça está descrita no livro "A Filha que o Rei Não Quis", do pastor Walter Brunelli.

''Para mim, biologicamente, ela pode até ser minha filha, mas, na parte sentimental, não posso me preocupar com essa pessoa, porque não a conheço'', disse na época, segundo o G1.

Sandra morreu em 2006, aos 42 anos, um ano após descobrir um câncer de mama. O ex-jogador não esteve presente no velório. Uma coroa de flores foi enviada pelas "Empresas Pelé" - e Anisia ordenou que o ornamento fosse retirado do local. Oito anos depois, em 2014, a aposentada morreu, também vitimada por um câncer.