Um dos criadores da Parada Gay de Salvador revela estar com câncer

Presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB) e um dos criadores da Parada Gay de Salvador, Marcelo Cerqueira, 51 anos, explicou o por quê de não estar presente no evento que completa 18 anos neste domingo (22): "descobri um tipo de câncer linfático". Em um desabafo no Facebook, Marcelo lembrou que sobreviveu a um "AVC dramático" e confessou sentir medo de "voltar a ser como era antes", "de dormir e não acordar mais" por causa do câncer.

"Medo do sentir-se desamparado, humilhado diante da doença, diante das pessoas que às vezes são cruéis, maldosa em fazer julgamentos maldosos, medo do dia seguinte, medo de dormir e não acordar mais, medo de não se movimentar, medo de precisar do outro e não quer atender, medo", desabafou Marcelo. "Hoje eu não estou na Parada no Dique do Tororó, justo quando ela faz a maior idade 18 anos, 18 anos que me dediquei com todo sacrifício que enfrentei com o povo do dedicado de forma beneditina fazendo tudo com todo o nosso amor às vezes pagando as coisas do nosso bolso", completou.

Também na postagem, Marcelo contou que seu câncer tem cura, mas para isso precisa fazer seis sessões de quimioterapia. "Já fiz a primeira, estou na segunda quimioterapia", explicou. "Eu tenho uma saúde, um corpo de ferro, já mostrei isso. Não tive reações adversas nenhuma, só tive uma grande ressaca como se fosse uma quarta-feira de carnaval, aquelas que a gente entra e dorme só acorda quinta-feira e nem vai trabalhar", revelou.

Apesar do momento delicado, Marcelo não perdeu o bom humor e disse que a equipe médica "é maravilhosa" e "dá vontade de casar com todos, fazer uma lente enfermeiros hahaha". "Só é chato a hora de colocar o acesso central (...), mesmo o médico bonitinho com cara de bonzinho falando que eu tinha um brinco de ouro bonito, (...) o acesso central é mais 17cm", ponderou.

Até na hora de contar que o cabelo já começou a cair por causa da quimioterapia, Marcelo brincou dizendo que se cair no corpo todo "vai ser bom, né, que só assim não vou precisar gastar dinheiro com depilador". Depois do desabafo, o presidente do GGB finalizou o texto dizendo que procura controlar a ansiedade e viver um dia de cada vez. "Eu não vou esquecer uma coisa de esperança! (...) Esperança lá dentro dos escombros", garantiu.

Leia o depoimento na íntegra:

"Padre Fábio de Melo falou algo que me tocou bem profundamente ele disse o seguinte: Deus não tira nada da gente se ele não tiver algo melhor para dar em troca, eu acredito nisso. Sobrevivi a um AVC dramático! Hoje estou aqui e posso dá esse testemunho há muitas pessoas que passaram por isso e posso dar a outras fala que não passa por quê não é nada bom essa experiência, o medo de não voltar a ser como era antes, o medo do sente-se desamparado, humilhado diante da doença, diante das pessoas que às vezes são cruéis, maldosa em fazer julgamentos maldosos, medo do dia seguinte, medo de dormir e não acordar mais, medo de não se movimentar, medo de precisar do outro e não quer atender, medo. Hoje eu não estou na Parada no Dique do Tororó, justo quando ela faz a maior idade 18 anos 18 anos que me dediquei com todo sacrifício que enfrentei com o povo do dedicado de forma beneditina fazendo tudo com todo o nosso amor às vezes pagando as coisas do nosso bolso por falta de compreensão e de apoio.

E ela brilhante e hoje vai ser brilhante sim. Eu não estou aí em corpo presente mais o meu coração sim!

Pois nos últimos 3 meses descobri linfoma chamado ( linfoma de grande células regulares tipo b) é um tipo de câncer é linfático que tem cura mas para isso tenho que fazer 6 sessões de quimioterapia já fiz a primeira estou na segunda quimioterapia depois dessa tenho que fazer mais quatro sensações e depois das sessões que levam 24 horas de química entrando nas veias levo 7 dias em observação.

Eu tenho uma saúde um corpo de ferro já mostrei isso não tive reações adversas nenhuma só tive uma grande ressaca como se fosse uma quarta-feira de carnaval aquelas que a gente entra e dorme só acorda quinta-feira e nem vai trabalhar.

Tiro sangue todos para contar células e plaquetas a equipe médica é maravilhosa dos seus medos dá vontade de casar com todos fazer uma lente enfermeiros hahaha.

Só é chato a hora de colocar o acesso central o que geralmente é feito para celular por ser uma veia calibrosa a primeira vez que voltou doeu que eu chamei mamãe, mesmo o médico bonitinho com cara de bonzinho falando que eu tinha um brinco de ouro bonito 'esse seu música de ouro, bonito tia lá o fumo' o acesso central é mais 17cm. Imagens procuro um diferencial lei de Camille Paglia sexo arte e cultura Americana hoje acordei ouvindo Tim Maia, lady Zu, Johnny Hulk. Tenho conversado com meu corpo, as minhas células, com as minhas plaquetas, procurando controlar ansiedade e procurando viver um dia de cada vez 100 fazer muitos planos só de cuidar da saúde e depois cuidar do resto afastar o negativo e procurar bons fluídos positivo para me ajudar cada vez mais a saltar feito João do pulo. Eu vou pular vamos pular, pular fogueira do São João, obstáculos pular todos os muros pular. Eu não vou esquecer uma coisa de esperança! Esperança, tinha que ser nome de mulher, mulher é coisa muito boa principalmente as mulheres que evoluíram e saíram da condição de de outros seres e se tornando seres humanos completas elas são fascinantes e elas em nome de esperança. E então esperança sempre vivo, esperança lá dentro dos escombros escondida mesmo que tudo não tinha caído, desmoronado, esperança sempre vivi em nossos corações.

Ps: por efeito da quimioterapia os cabelos já começa a cair inicialmente kkkkkk só forno o saco mas certamente irão o do corpo todo vai ser bom né que só assim não vai precisar não vou precisar me depilar gastar dinheiro com depilador. durante o processo de quimioterapia todo cuidado é pouco com perfuro-cortante não pode se cortar de forma alguma tem um tratamento dentário para fazer é um processo até tirando a cutícula é é uma história. Marcelo Kissimbi Cerqueiraa Marcelo Ferreira de Cerqueira

Ps: o AVC mesmo com o tempo que demorou para eu ter socorro que foi mais três dias não fez com que eu perdesse a sensibilidade do frio do calor de sentir o vento um certo para usar na perna na mão. e o bom de tudo isso foi que eu não perdi a capacidade sensorial e também não perdi a capacidade intelectual de ler compreender o que está escrito, identificar as cores as pessoas, que por algum tempo eu perdi a voz ela voltou e por meio de exercício de fonoaudiologia e o que um conseguido falar normalmente com dificuldade somente com a letra r que também é a última deita aqui a criança aprende sinto dificuldade com vibrato a capacidade que a língua tem de imediatamente ao céu da boca e voltar para fazer o som da palavra, em compensação eu tô virando expert em falar. Aprendi esse universo incrível que é o das palavras de falar".