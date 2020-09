Um 'faça você mesmo' usando a técnica do acid wash

Se você tem uma peça manchada, aproveite para terminar de vez o trabalho. É isso mesmo! A técnica do acid wash, – lavagem ácida - vai transformá-la de um jeito - dando uma cara bem urbana e estonada -, que garantimos: vai parecer novinha em folha. E o melhor: é bem mais fácil de fazer que o famoso tie dye. Você aproveita a água sanitária, produto em abundância em casa nesse tempo de pandemia, e, com algumas borrifadas, tem sua obra de arte pronta. Este editorial, inclusive, nasceu a partir de um experimento que fizemos com um colete black jeans que ilustra as fotos. Assim, depois dá uma espiadinha nos looks bafônicos com uma peça que pode ser feita por você. Vale conferir as dicas para ressignificar e criar ao mesmo tempo. Neste passo a passo, elegemos uma camisa azulada, mostrando que nem apenas de jeans vive o acid wash.

Passo 1 Para executar esta técnica, é necessário apenas água sanitária e um borrifador, além da peça de roupa escolhida. Faça a aplicação em um espaço arejado e sem outros itens de tecido por perto. O processo é literalmente de corrosão da tintura original pelo uso da água sanitária. Cada cor vai ter um resultado diferente. Dê preferência por tons escuros para que o efeito seja mais visível. No jeans preto, por exemplo, o tom de ferrugem prevalece. Já nos azulados, se evidenciam as cores mais embranquecidas.

Passo 2 Estenda o item em um cabide e pendure em local que permita movimento em torno dela para facilitar o processo. Com o borrifador, vá aplicando a água sanitária nas partes nas quais deseja o efeito estonado. A depender da distância das borrifadas em relação ao tecido, se conseguem diferentes marcas. Com o borrifador mais afastado, só as gotículas atingem a peça dando a aparência de splashes (respingos). Caso você aproxime mais, ficarão manchas maiores e mais desbotadas. Não tenha medo de experimentar. Você pode inclusive fazer amarrações para atingir algo similar a um tie dye.

Passo 3 Após conseguir o resultado desejado, que é visí- vel quase instantaneamente, deixa a peça secar. Faça a primeira lavagem dela manualmente sem nenhuma outra peça junto, retirando toda á água sanitária residual. Depois, é só usar à vontade.

Fotos Vinícius Moreira (@vinicius_vm) Modelo ÂMarie Silva (@ataldamarie)

Colete black jeans customizado com o acid wash ganhou tons de ferrugem e combinou perfeitamente com o vestido mais glam

O efeito estonado dá um toque descontraído a peça que nessa produção foi acinturado com pochete