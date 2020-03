Um giro com Cláudio Marques pelo centro da cidade

Cláudio Marques é um homem do centro da cidade. O cineasta e empresário baiano, de 50 anos, mora no Santo Antônio Além do Carmo e administra o Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. Portanto, conhece bem a realidade e os encantos do nosso Centro Histórico que, garante, tem um conjunto cultural e arquitetônico único.

Convidado da semana, o diretor de Depois da Chuva (2015) e A Cidade do Futuro (2018) - ambos em parceria com Marília Hughes - convida os leitores para um giro especial por este canto tão especial de Salvador. Confiram!

TOP 5

Porto da Barra - Difícil um domingo de sol sem que eu vá, com a minha companheira e meu filho, ao Porto da Barra. Sem dúvida alguma, uma das praias urbanas mais espetaculares do mundo. Um presente divino!

D’Venetta - O meu restaurante preferido aos domingos é o D’Venetta, no Santo Antonio. Ademir e Dora construíram um espaço simples, porém sofisticado. Comida excelente e com valores acessíveis. Aos domingos, música de excelente qualidade!

Cinema e Teatro - Com a minha família, sempre é fácil escolher alguma programação cultural no Centro Histórico. Seja no Itaú – Glauber Rocha, Espaço da Barroquinha, Gregório de Mattos, Espaço da Caixa... um conjunto cultural e arquitetônico que poucas cidades possuem!

Pracinha do Santo Antônio - A pracinha do Santo Antonio, aos domingos, reúne as famílias do bairro. Meu filho corre solto de patinete junto com outras crianças. O pôr-do-sol da região é inigualável.

Pizza e Empanadas - No domingo à noite, para encerrar o final de semana, costumo freqüentar a ‘Mia Pizza’ e o ‘La Tasca’, que ficam um ao lado do outro também no Santo Antonio. De um lado, a melhor pizza da cidade. Do outro, tortas e empanadas sofisticadas!