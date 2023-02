Um guia para quem vai curtir o carnaval de casa

O carnaval, quem é que faz? É o folião, como dizem os versos do BaianaSystem. No entanto, o que não faltam são exemplos de pessoas que ficam curtindo de casa, acompanhando a transmissão por veículos de comunicação. O CORREIO preparou um guia detalhando a nossa transmissão e também em emissoras da Bahia.

Duas grandes celebridades da telinha no carnaval de 2023 serão Rita Batista e Érico Brás, que vão apresentar um giro, na Rede Globo, pelos blocos carnavalescos de cinco capitais, de 18 a 21, durantes as tardes.

O Glô na Rua fará entradas ao vivo no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Florianópolis. E de cada uma dessas cidades, os repórteres locais Ernesto Xavier, Thiago Simpatia, Luana Souza, Carol Maloca e Vanessa Martinelli vão mostrar o clima dos festejos de múltiplos sotaques e vivências nos blocos carnavalescos.

O pontapé da transmissão global será Salvador, com a Pipoca de Ivete, na quinta-feira (16), abrindo o Carnaval do Circuito Barra-Ondina. A TV Bahia transmite todo o desfile, que também poderá ser acompanhado na íntegra pelo Globoplay.

“Eu estou muito feliz e muito agradecida com essa oportunidade, porque vai ser a abertura desse carnaval tão esperado. (...) Tudo que for mostrado do carnaval de Salvador ainda será pouco, para a experiência do que é carnaval", celebra Ivete.

Pela primeira vez, a mixagem de som será realizada remotamente: uma mesa de som ficará localizada no trio elétrico, em Salvador, enquanto a equipe que irá operá-la estará em São Paulo. “O maior benefício desse formato é a melhora na qualidade da mixagem de som, uma vez que o sonoplasta estará em um ambiente mais controlado e sem os barulhos externos do público e do trio”, Felipe Correia, gerente de Tecnologia em Variedades da Globo.



Nacionalmente, a Globo transmite os desfiles da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e do Sambódromo, em São Paulo. Aline Midlej e Rodrigo Bocardi assumem a transmissão dos desfiles do grupo especial de São Paulo, sexta e sábado. No Rio de Janeiro, a transmissão do grupo especial, domingo e segunda, permanece sob o comando de Maju Coutinho e Alex Escobar.

Rita Batista e Érico Brás apresentam o Grô nas Ruas (Foto: Divulgação TV Globo)

Festa baiana

A Rede Bahia terá uma cobertura especial em toda sua programação, com elementos gráficos que remetem à alegria, além de personagens característicos do Carnaval de rua da Bahia. Os telejornais (Jornal da Manhã, Bahia Meio-Dias e BATV) trarão o resumo e todas as informações da festa, que também terá transmissão ao vivo em todos os circuitos.

A TV Bahia terá dois postos de transmissão, um na Barra e outro no Campo Grande, além de pontos móveis mostrando ao vivo o show em cima dos trios. Quem estiver acompanhando a programação de casa vai se sentir na avenida, podendo conferir a cobertura da festa em tempo real nas ruas, em cima dos trios e nos principais camarotes.

Nas tardes de sexta (17) a terça (21), tem transmissão do tradicional Bahia Folia, com Camila Marinho, Pablo Vasconcelos e Osmar Martins Marrom. Os repórteres Danilo Ribeiro, Muller Nunes e Victor Silveira vão percorrer as ruas e trazer pra tela artistas e os foliões.

O Bahia Folia vai convidar o público para pegar carona nos trios e curtir de perto a mistura de ritmos com os maiores artistas do Carnaval. Na terça à noite, às 23h45, outro especial mostra os melhores momentos da festa em Salvador: o Folia VIP.

“Nunca tivemos tantos produtos diferentes. A cobertura do carnaval vai apresentar muitas novidades, inovações e parcerias, à altura do que promete ser o maior carnaval de todos os tempos”, destaca Eurico Meira da Costa, Diretor de conteúdo e coordenador do projeto de Carnaval da Rede Bahia.







Outras transmissões



A TVE Bahia vai homenagear Moraes Moreira em sua transmissão que terá 65 horas de conteúdo ao vivo nos três principais circuitos. A passagem dos blocos afro, afoxés, de índio e de samba tem destaque na cobertura ao vivo da TVE. A emissora e a Rádio Educadora FM ainda são as únicas a transmitirem ao vivo os shows do Pelourinho. A Rádio Educadora FM preparou uma programação musical especial durante todos os dias de Carnaval, com uma diversidade de artistas e músicas que fazem parte da festa.

Já a TV Aratu terá 40h de transmissão ao vivo, além de conteúdos especiais. O SBT Folia leva os melhores momentos dos principais carnavais do Brasil a partir da sexta (17), sempre às 0h45.

A Band, por sua vez, aposta em transmissões por todo o Brasil: Recife, São Paulo e Salvador. A cobertura começa às 14h30 com transmissão direto do Marco Zero, em Recife, onde se apresentam artistas como Alceu Valença, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Chico César, Maria Rita, Caetano Veloso, João Gomes e Fundo de Quintal. Salvador chega na tela no mesmo dia, a partir das 23h.

CORREIO



Carnaval dos Sonhos. Esse é o tema da cobertura do CORREIO para o retorno da festa neste ano. Com repórteres na rua durante todos os dias e em todos os circuitos, os trabalhos começaram no pré-carnaval e vão até a quarta-feira de cinzas.

No nosso site www.correio24horas.com.br, jornal impresso, aplicativo e redes sociais você verá tudo que você precisa saber para curtir a folia. Programação, bastidores, serviços em conteúdos de forma multimídia estarão na palma da sua mão com reportagens especiais e também podcasts trazendo o melhor do #CarnavaldosSonhos.

O impresso não vai circular na segunda e terça-feira de carnaval. A quarta-feira de Cinzas, no entanto, amanhece com uma edição especial.



Horários



TV BAHIA

Quinta (16): Pipoca da Ivete a partir de 16

Sexta (17): 15h30

Sábado (18): 16h10

Domingo (19): 13h35

Segunda (20): 15h40

Terça (21): 15h35



TVE

Quinta (16): de 19h às 1h

Sexta (17): de 16h às 1h

Sábado (18): de 16h às 4h

Domingo (19): de 13 às 1h

Segunda (20): de 13 às 1h

Terça (21): de 13 às 1h

TV Aratu

Quinta 16/02 – 22h15

Sexta 17/02 – 22h15

Sábado 18/02 – 20h30

Domingo 19/02 – 12h30 e 20h30

Segunda 20/02 – 12h45 e 21h30

Terça 21/02 – 12h45, 19h15 e 21h30

