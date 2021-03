‘Um homem de fé’, lamenta ACM Neto; Veja repercussão da morte de Irmão Lázaro

A morte do vereador de Salvador e cantor gospel Irmão Lázaro, no final da noite desta sexta (19), repercutiu em todo país. Políticos e influenciadores digitais comentaram a morte do artista, que marcou época como o cantor gospel que levou o ritmo do samba-reggae para as igrejas evangélicas e como política de carreira curta, mas vitoriosa.



O prefeito de Salvador Bruno Reis lamentou a morte do veredor e destacou que as músicas de Lázaro fazem parte de sua vida.

"Mais uma perda lamentável! Irmão Lázaro foi um artista fora de série que superou todos desafios com sua sabedoria e talento. Suas músicas fazem parte da minha vida e jamais irei esquecer da sua forma simples e carinhosa com todos. Que Deus conforte sua família e seus amigos!"

Presidente do DEM e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto foi um dos primeiros a se manifestar. Ele lembrou que na quinta-feira já havia perdido uma outra pessoa querida, em referência ao prefeito de Vitória da Conquista Herzem Gusmão, também vítima de covid.

“Em apenas uma semana, 15 mil pessoas morreram no país. Só eu perdi duas pessoas muito queridas. Hoje, com tristeza, me despeço de Irmão Lázaro, mais uma vítima da covid. Não são só números. São vidas, histórias e famílias em luto. Lázaro era um grande companheiro da vida pública, um homem de fé e um artista que emocionou muita gente com sua voz inconfundível. Meus sinceros sentimentos a todos familiares e amigos”, escreveu no Twitter.



“A Bahia perde o político ético e um grande talento da música gospel. Presto minha solidariedade à família e aos amigos do “Irmão lazaro”. A pandemia continua descontrolada e ceifando vidas.Deus nos proteja.”“Muito triste a notícia do falecimento do Irmão Lázaro. Mais um dos mais de 290 mil brasileiros que não resistiram a esse vírus maldito. Meus sentimentos aos amigos e familiares.”"Uma das minhas primeiras referências negras dentro da música, na igreja...com certeza foi irmão Lázaro. Triste demais! Apesar de termos contradições em posições políticas. É triste, é um grande nome e talento que vai embora!""Esse vírus miserável é só tristeza e dor. Descanse em paz, meu amigo Irmão Lázaro."“Que o Espírito Santo console a toda família do meu amigo @irmaolazaro mas uma vítima da COVID19”“É imensurável a dor da perda de mais um amigo. É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento de Irmão Lázaro, vítima da Covid-19. Vá em paz, irmão. Que sua voz emocionante ecoe nos céus. Por aqui, vamos continuar a luta contra esse vírus cruel”.“Que Deus conforte a família do amigo e colega Vereador Irmão Lázaro. Meus sentimentos”

Anderson Ninho, vereador de Salvador

LUTO! Com muita tristeza que recebi na noite desta sexta-feira (19/03) a informação da morte do meu colega e amigo Irmão Lázaro. Ex-deputado federal, ele atualmente exercia o cargo de vereador. Lázaro é mais uma vítima da Covid-19. Fica o seu grande exemplo de superação. Um homem de Deus e que, assim como eu, fazia parte da Bancada Evangélica. Força para a família!

Josy Ramos, digital influencer

“O dvd do testemunho do Irmão Lazaro foi um marco na vida de muita gente. Que Ele seja recebido no céu com muito louvor e dança”

Renê Silva, Vozes da Comunidade

“Morre Irmão Lázaro, mais uma vítima de Covid19. Ele estava internado desde 25 de fevereiro em um hospital particular em Feira de Santana”

Ludi Branda, influenciadora digital

“Ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus”. Você já cantava isso, e hoje está descansando no nosso Senhor. Sua vida marcou a minha. Nós te perdemos mas o céu te ganhou, até breve. @irmaolazarooficial. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos."



Augusto Vasconcelos vereador de Salvador

“Descanse em paz. Força para os familiares e amigos de Irmão Lázaro. Mais uma vítima da covid-19”



Cátia Rorigues, vereadora de Salvador

“Meu Deus que triste! Meus sentimentos à família do nosso @irmaolazarooficial. Deus fortaleça a família”

Joceval Rodrigues, vereador de Salvador

#Luto "O Senhor mesmo marchara diante de ti, e estará contigo, e nem te deixará nem te abandonará." Deuteronômio 31,8. Obrigado por ter feito parte de nossas vidas Irmão Lázaro, obrigado por ter transmitido o amor de Deus por onde você passou. A @camaradesalvador ficará mais triste sem a sua presença. Descanse em paz.



Luiz Carlos, titular da Seinfra Salvador, vereador licenciado

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:7,8”