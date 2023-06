Um look bafônico para você se expressar da melhor forma

Nota 10: Uma moça estava de viagem marcada, mas soube que ia acontecer o aniversário da melhor amiga, remarcou o programa para garantir a presença no fim de semana planejado. Cool!

Nota 0: Uma amiga foi convidada para o aniversário da outra e inventou a desculpa que estava de cama. Só esqueceu de ficar em casa, foi flagrada pela mesma no shopping fazendo compras. De última!

Amor próprio



Imagina montar um look bafônico que faça você se expressar da melhor forma? Essa é a receita fashion do momento, que vale muito mais do que qualquer tendência. Um visu autêntico que combina com você também reforça a auto-estima. E para as mulheres que adoram uma estética mais sofisticada, com um mood romântico, vale conferir a coleção Self Love, lançada pela marca Amissima (amissima.com.br) para o Dia dos namorados. A ideia da brand é celebrar o amor-próprio em um estilo versátil para todas as ocasiões.



Uma gracinha

Uma peça divertida tem seu lugar no visu, não é mesmo? Basta algo inusitado para o look do santo dia ganhar um humor a mais e combater a mesmice. Atrás de uma boa inspiração? Bota para jogo uma meia com essa pegada, como este modelito do Snoopy que você arremata no e-commerce da Youcom ( youcom.com.br). Custa R$ 29,9



Puro efeito

As fashionistas que adoram uma peça de impacto vão babar por essa saia assimétrica e também destroyed, (com direito a duplo cós) garimpada na lojinha virtual da Fiozato (fiozato.com). Dica de stylist: usa com uma cropped esportiva que rola sentimento de imediato. Preço: R$ 219,9.



Pés da vez

O tênis virou mesmo o calçado queridinho por conta do conforto e cada vez mais modelos arrojados despontam para você bater muita perna por aí. O vixe amou a aposta da Fila, á venda na plataforma Netshoes (netshoes.com.br), e que você leva para casa por R$ 227,99



O necessário



Que tal uma mini bag ultra estilosa, ideal para carregar o celular com muita bossa? Se você é adepta das minis, olhos abertos para essa fofura, toda trabalhada em miçangas, à venda na loja da Morana (morana.com.br). Preço: R$ 99,9

Decore

Um baú decorativo permite cumprir várias funções dentro da casa. Para começar é aquela peça que sempre será notada, mesmo que esteja em um cantinho. Pode virar também uma mesinha de apoio, sem falar que é o lugar perfeito para esconder as tranqueiras que não sabemos onde botar. Quer um para chamar de seu? Então, dá uma espiadinha nesse modelo da Maria Pia Casa (mariapiacasa.com.br). Preço: R$ 212,88