"Um Lugar ao Sol': masturbação feminina em novela tenta debater tabu do ato

O capítulo de 'Um Lugar ao Sol' exibido nesta quarta-feira (24), mostrou uma cena de masturbação feminina, protagonizada por Rebeca, interpretada por Andrea Beltrão.

Pelo assunto ainda ser considerado um tabu social, a cena surpreendeu e chocou alguns espectadores que acompanham a novela das nove da Rede Globo.

Na cena em questão, a personagem queria ter relações sexuais com o marido, Túlio, vivido por Daniel Dantas, que a rejeitou e em seguida foi tomar banho; causando um clima de tensão. Enquanto isso, Rebeca aproveita o momento sozinha na cama para ler um livro, quando então começa a se masturbar satisfazendo seu prazer mesmo sem o companheiro.

a mente brilhante da mamãe lícia manzo ao criar uma cena da andrea beltrão se masturbando meu deus ela nos deu TUDO de mãos beijadas gratidão #UmLugarAoSol pic.twitter.com/0yUeo4YhVL — samy (@jennifesaniston) November 25, 2021

Nenhuma cena de nudez explícita foi ao ar, mas o momento de intimidade ficou bastante claro. Após isso, o casal ainda tive uma discussão feia e a ex-modelo dispara que a falta de carinho do esposo a faz se sentir cada vez mais distante.

“Eu queria um abraço, um beijo, um colo. Queria conversar sobre o que tinha acontecido com minha irmã, comigo, que não foi nada agradável. Não começa na transa, começa de manhã, do jeito que a gente se trata. Você se convence que o problema do nosso casamento sou eu. Não! Há quanto tempo você não me pergunta como foi meu dia?”, questiona Rebeca.

Repercussão nas redes

Falar de masturbação feminina segue sendo um tabu tanto na sociedade quanto na televisão brasileira. Para algumas pessoas, não é permitido para as mulheres de fato se tocarem. Nas redes sociais, o assunto ficou entre mais comentados do Twitter por causa da cena.

Entre apoiadores e críticos, fato é que questões como: Por que mulheres não poderiam se masturbar? E qual o problema nisso? Foram colocados em pauta.





É isso mesmo? Um lugar ao sol encenou uma masturbação feminina??? SERÁ QUE EU AMEI??????? ❤️❤️❤️ — Fran ???? (@Leeeli_z) November 25, 2021





Nossa, a Rebeca maravilhosa nessa conversa com o Túlio. Relacionamento precisa de afeto. Sexo precisa de preliminares. É uma pena pensar que muitos homens agem como Túlio e não enxergam o mínimo. Olham só para o próprio umbigo e desejos #UmLugarAoSol — Bárbara Saryne (@BarbaraSaryne) November 25, 2021