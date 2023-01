Um morre e dois ficam feridos em tiroteio durante Réveillon em Arembepe

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio ocorrido na madrugada de domingo (1º), na praia de Arembepe, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento que os disparos começaram e a intensa correria das pessoas que comemoravam a virada do ano.

De acordo com a PM, por volta das 4h50 policiais da 59ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um homem caído ao solo, vítima de disparos de arma de fogo, na Praça dos Coqueiros de Arembepe.

Os policiais militares chegaram ao local e constataram o fato. Foi feito o isolamento da área e acionamento do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo e realização da perícia. As outras duas vítimas foram socorridas para a UPA de Arembepe e passam bem.



A autoria e motivação serão investigadas pela 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes.