Um musical com o DNA baiano

Depois de um mês em cartaz e sempre com sessões lotadas, o musical Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia despede-se do público, com duas apresentações neste domingo (28) no Teatro Gregório de Mattos. Esta é, sem dúvida, uma ótima oportunidade para visitar aquele pedaço do centro da cidade, que respira ares de mudança.

Digamos que o próprio espetáculo é uma proposta arrojada e inovadora: fomentar em Salvador uma linha de musicais com a cara baiana. Vencedor da primeira edição do edital Fábrica de Musicais, o projeto do Coletivo4 é a realização desse sonho, como destaca o ator Rafael Medrado, que vive o rei das fadas Oberon, um dos personagens centrais da comédia de William Shakespeare.

“Foi um sonho, de fato. Tudo que a gente gostaria de fazer em um espetáculo musical”, afirma Medrado, referindo-se à complexa estutura técnica da montagem dirigida por João Falcão. Em cena, além dos 16 atores, estão cinco músicos, que executam a trilha sonora que passeia por sucessos da axé music e canções marcantes da MPB. A direção musical é de Yacoce Simões.

A ideia de abaianar o dramaturgo inglês veio da escritora Adriana Falcão, que assina o texto da montagem. Na trama, Oberon e sua rainha Titânia (Ana Mametto), que são casados há milênios e enfrentam aqueles dramas típicos de casal, resolvem deixar o Olimpo e descer à terra para conferir se humanos existem de verdade.

Só que eles desembarcam em pleno sábado de Carnaval, na Soterópolis. Esta é a senha para a trama ser temperada com picuinhas que a gente conhece bem, como disputas por camarotes na folia, a eterna barulheira da cidade e a pegação desenfreada durante a festa.

Com o fim desta primeira temporada, explica Rafael, a produção buscará patrocínios para seguir em cartaz e tentar levar o musical para outras cidades do país. “Acreditamos na força da cultura e em empresas que sempre apoiaram o setor”, diz Rafael.

Ah, e se por acaso você não conseguir ingresso, não se aborreça. Aproveite para conferir a exposição A Cena e o Som, que resgata a história de musicais baianos e está em cartaz na Galeria da Cidade, no próprio teatro Gregório de Mattos. Ou, ainda, tomar um café ou visitar o mirante que tem por lá. Tem ainda o Espaço Cultural da Barroquinha e o Espaço Itaú Glauber Rocha, mas ai já é papo para outra conversa.





SERVIÇO

Espetáculo: Sonho de uma Noite de Verão na Bahia

Onde: Teatro Gregório de Mattos (Barroquinha).

Quando: Hoje (28), às 16h e 19h.

Ingressos: R$ 40 | R$ 20. Clube correio: 49% de desconto