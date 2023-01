Um novo começo em 2023: aprenda a traçar metas sem sofrer

Quando estava no último ano do colégio, Karina Soares e seus colegas receberam do professor um exercício de futurologia: escrever uma carta para o seu EU do futuro. O texto era para ser lido 10 anos depois, não sob uma perspectiva do que deveria ser feito e cumprido, mas para observar como os alunos pensavam, naquela fase de limbo existencial (o momento entre a adolescência e a fase adulta, onde não somos nem uma coisa e nem outra). “Era uma atividade que fazia a gente se imaginar com prosperidade, desafios, superações”, relembra a servidora pública, hoje com 34 anos de idade. “Acho que, desde então, eu traço metas”.

Com a terapia em dia, Karina acredita que a proposta feita pelo professor, décadas atrás, parece ter sido fundamental para transformá-la na adulta planejada que é. E, antes de revirar os olhinhos, achando que a designer é uma chata metódica, é importante saber que dá pra ser uma pessoa planejada e descolada, viu?

Aliás, traçar metas é fundamental, uma espécie assim de alicerce da casa. Ainda mais quando ciclos recomeçam, como um novo ano. É o que garante a enfermeira, naturopata e terapeuta Maria Helena de Oliveira Santana: “Não é possível construir uma casa sem saber como ela deve ser e sem realizar as etapas básicas de sustentação. Assim é a importância de traçar metas na vida. Com as metas você constrói uma base sólida e adequada para a manutenção da sua vida. É sobre olhar para o horizonte e ver quem você quer ser, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo”.

Maria Helena é idealizadora do Espaço de Cuidado Flor do Candombá, no Vale do Capão, Chapada Diamantina, onde recebe pessoas que pretendem cuidar do corpo e da alma. Segundo ela, esse tratamento passa por ter propósitos na vida, focando na busca do autoconhecimento. “Do mais rico ao mais pobre, as pessoas não sabem quem são, não sabem seus objetivos mais genuínos e vivem sem se realizarem”, analisa. E o que cada um pode fazer para ter clareza dos seus objetivos? “Acredito que seja pelo reconhecimento das virtudes pessoais. É reconhecendo que somos seres únicos e singulares, que começamos a trilhar uma vida de propósito”.

Essa tranquilidade de espírito Karina Soares tem. Em seus 34 anos de vida, ela já conquistou a casa própria - a meta era até os 35 -, com a ajuda do pai. Também adquiriu o hábito de acordar às cinco da manhã para caminhar. Tudo feito com planejamento. Ações simples, como anotar no papel quando era adolescente, agora são feitas em aplicativos que orientam na visualização das atividades, como o Google Agenda e o Google Keep. “Eles facilitam a minha vida, me dão opções de escrever, de fazer lista, tirar foto, várias coisas. Eu adequo à minha necessidade”.

Em sua página no Instagram (@rebecaflisboa), a empresária e relações públicas Rebeca Lisboa dá dicas de organização e planejamento. Atuando com Comunicação Empática e Gestão de Negócios, ela sugere ferramentas digitais práticas, que podem ser usadas diariamente, ajudando, assim, a transformar objetivos em hábitos.

São eles: Notion, para organização da rotina; Google Agenda, uma agenda de compromissos; Calendly, sistema gratuito de agendamento online para serviços; Organizze, para organização pessoal financeira; e Miro, uma página em branco para desenhar organogramas, fluxogramas e metodologia de todo tipo. “Eu também utilizo muito o post it, uma ferramenta muito simples, e que também trabalha nessa perspectiva de visualização”, destaca Rebeca, referindo-se àqueles papeizinhos coloridos que muita gente (eu incluída) adora colar na mesa de trabalho para pequenos lembretes e que não têm nada de tecnológicos (ainda bem!).

Viver consciente ou viver fugindo?

A enfermeira e terapeuta Maria Helena de Oliveira Santana acredita que para a consolidação de hábitos e, consequentemente, para alcançar metas e objetivos, o mais importante é entender o porquê você está realizando esses hábitos. “Não digo de um saber automático (‘porque é bom’, ‘porque o médico mandou’, ‘porque eu quero’), digo de um saber que faz sentido profundo para você, de um saber que você constrói pela sua própria necessidade de ter uma vida com mais qualidade e disposição”, afirma. “Pense bem, o que faz mais sentido: viver conscientemente se realizando para ser uma pessoa melhor ou viver fugindo da vida e adiando o que te faz bem?”, indaga.

Recentemente, Maria Helena e o médico Aureo Augusto realizaram uma live intitulada ‘Consolide seus Hábitos’, sobre os métodos que utilizam para chegar ao que se deseja. Para ele, que também é artista plástico e escritor, a alegria é o método mais importante para a consolidação de metas e criação de hábitos de vida: “É tentar fazer com que a coisa seja feliz e não uma obrigatoriedade, do tipo: 'ah, eu tenho que fazer uma mudança'. Se você faz disso uma coisa alegre, fica bem mais fácil”.

Não que tenha sido tranquilo para Luciana Pereira Souza. Ao contrário: o nascimento dos filhos e outros afazeres familiares urgentes se impuseram no momento da vida em que normalmente estamos estudando. Mas não foram impeditivos para que ela alcançasse, em 2017, já com 39 anos, o sonho de se formar em Direito. A organização para os estudos acontecia nos horários possíveis, quando as crianças estavam mais calmas ou dormindo.

Exercer a advocacia sempre foi meta de vida para Luciana Souza, 45, e em 2022 ela conseguiu a carteira da OAB (Foto: Reprodução)

“Ser advogada era algo que eu almejava desde a infância e que não foi fácil de realizar. No ano de 2022, após receber a carteira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), consegui, finalmente, iniciar minha carreira, trabalhei com uma colega em um escritório de advocacia, ingressei na Comissão da Mulher Advogada, fiz entrevistas de empregos, o que me mostrou como o mercado funciona, e sei que estou no caminho certo. Esse é só o começo”, comemora Luciana, aos 45 anos.

Abaixo ao sofrimento emocional

Geralmente, o ser humano precisa de 60 a 66 dias para construir um novo hábito, tempo para transformá-lo em algo natural, parte do dia a dia. Quem garante é o psiquiatra Jader Ferraz, diretor médico do Espaço Bom Viver. Ainda segundo ele, a psiquiatria vê como positiva a criação de objetivos e metas e a construção de propósitos de vida, desde que o desejo de realização não traga sofrimento emocional ou psíquico.

“Grande parte das pessoas constroem metas a curto, médio e longo prazo para poder ter essa força motora emocional, essa competência de realizar todos os dias as suas ações. Outra parcela acaba por realizar a vida de forma natural, sem imposição de regras, normas, objetivos e metas, levando a vida cotidiana de uma forma tranquila, sem essas amarras mentais”, ressalta.

O psiquiatra Jader Ferraz perdeu 72 kg depois que definiu suas metas de saúde (Foto: Lorena Vinturini/ divulgação)

O médico também tem uma história de superação a partir das metas que traçou em determinado momento da sua vida. Quando passou a pesar 150 kg, ele chegou a um nível de obesidade extremo, com risco de diabetes e infarto. "Eu estava em um cenário de adoecimento e, a partir disso, defini que em três anos iria me apartar de forma consolidada da obesidade para afastar o risco de morte. Em um ano, perdi 72 kg, mantive o foco por mais dois anos para o corpo 'entender' o novo peso. Após isso, vivo em constante vigilância em uma dieta flexível, mas a atividade física realizo excepcionalmente todos os dias", conta.

Ah e sabe a cartinha que o professor pediu para que Karina e a turma escrevessem ainda no ensino médio? Em 2016, ela abriu e ficou muito emocionada ao se deparar com a Karina de 2006. Algumas metas que escreveu foram cumpridas, outras não faziam mais sentido. “Pensava em ser jornalista, viajar pelo mundo, estar em um relacionamento sério, com uma pessoa bacana (essa parte eu ri, porque continuo solteira, mas tentando, né?). Mas, consegui algumas coisas”, celebra. A servidora pública ainda não deu a volta ao mundo, mas, em 2011, fez um intercâmbio social na Ucrânia. Para esse ano, uma das metas é voltar para a Europa, para um país tranquilo, claro, e contar também com os acasos.

Idealizadora do 'Se Organiza, Bonita!' ministra workshop online de planejamento anual

Criado entre o fim de 2019 e início de 2020, o podcast independente 'Se Organiza, Bonita!' é uma plataforma representativa para mulheres negras e pessoas periféricas, que fala sobre organização pessoal, assunto que, com a pandemia, tornou-se urgente. Com duas temporadas disponíveis em plataformas de streaming (a terceira temporada sai ainda nesse primeiro trimestre), no ano passado o projeto foi acelerado pelo programa de criadores de conteúdo Creators Boost, da YouPix, e também pelo programa de produtores de áudio do Hub soteropolitano Vale do Dendê.

Idealizadora do Se Organiza, Bonita!, a jornalista Ísis Almeida ministra workshop online sobre planejamento (Foto: Maiara Cerqueira/ divulgação)

Idealizadora do Se Organiza, Bonita!, a jornalista Ísis Almeida oferece, no dia 14 deste mês, das 9h às 12h, o workshop online 'A Incrível Mágica do Planejamento'. O curso virtual é resultado dos dois anos dessa pesquisa a respeito de organização pessoal para pessoas negras.

"O objetivo é contribuir para que pessoas negras, periféricas, LGBTQIA+, mães solos e outros interessados pelo tema possam aprender sobre gestão de si mesmo - compromissos, horários, metas anuais pessoais, mensais, dentre outros aspectos - de forma rápida e eficaz, por meio de metodologias e ferramentas simples e acessíveis", explica Ísis, que também fundou o Portal Black Fem.

O encontro acontecerá através da plataforma Meet e a inscrição custa R$88. Quarenta por cento da verba arrecadada será destinada à Casa do Boneco/Quilombo D’oiti, de Itacaré, que sofreu em dezembro com a enchente decorrente da abertura da barragem da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf).

CINCO FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO

Notion, para organização da rotina

Google Agenda, agenda de compromissos

Calendly, sistema gratuito de agendamento online para serviços

Organizze, para organização pessoal financeira

Miro, página em branco para desenhar organogramas, fluxogramas e metodologias