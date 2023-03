Um papo legal de Bono com The Edge no Disney+

Para coincidir com o lançamento de Songs of Surrender, álbum em que o U2 reimagina 40 sucessos, o vocalista Bono e o guitarrista The Edge, espinha dorsal do grupo irlandês, protagonizam o documentário especial Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman, que chegou nesta sexta-feira ao Disney+, sob direção do cineasta Morgan Neville.

Juntos, os dois amigos dão uma entrevista ao lendário apresentador americano David Letterman em sua primeira visita a Dublin, cidade natal da banda. Além da conversa realizada na Biblioteca Marsh, a mais antiga da capital irlandesa, os dois contam histórias de outros tempos e, cereja do bolo, fazem um show diferente de tudo que já apresentaram ao longo dos 47 anos de estrada.

Veja o trailer de Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman:

A química entre o bem-humorado Letterman e os dois músicos do U2 é notória. Principalmente, quando ele oferece leveza para diluir o discurso dos caras. “Dave trouxe comédia à tragédia. Nossa música ficou melhor com ele por perto, só por ficar no mesmo recinto, meio que tirando um sarro de tudo”, diz Bono.

O especial, com cerca de uma hora e meia de duração, procura tratar de assuntos bem variados, e um tanto delicados, como o ativismo político do cantor, que confessa ter se metido em confusão com os amigos quando esteve perto de personalidades mais ‘difíceis’, mesmo que com o intuito de conseguir apoio para causas humanitárias. Nesse ponto, ele revela que tem exata noção que os parceiros tiveram muita paciência com ele nestas quase cinco décadas: “A amizade é profundamente parte de quem somos, mas você pode perdê-la ao longo do caminho. Tivemos que trabalhar nisso”.

Para além da música (óbvio!), apresentada no pocket show no The Ambassador Theatre, local onde funcionava uma ala de um complexo hospitalar onde Bono nasceu, o especial tem na amizade da dupla seu esteio.

Num momento especialmente tocante, o cantor quase chora ao explicar porque admira tanto o guitarrista: “A única coisa que não gosto em The Edge é que ele não precisa de mim. Ele poderia compor, cantar, se apresentar, tocar e produzir sozinho, mas não o faz. Confiaria minha vida a The Edge. Na verdade, fiz isso”, diz com a voz embargada.