Um passeio pela culinária da Índia no bairro do Rio Vermelho

A gastronomia nunca foi uma opção profissional para Vishnu Vamshi. O indiano de 35 anos que trocou a vida agitada de Londres, na Inglaterra - onde atuava como profissional de recrutamento e seleção de grandes companhias internacionais - entrou no ramo por necessidade. Há quatro anos na Bahia, para onde imigrou desde que conheceu uma baiana e se apaixonou por ela, viveu aqui altos e baixos até fincar pé no bairro do Rio Vermelho onde cravou na fachada de uma simpática casa uma placa com seu nome: Vishnu – Culinária Indiana. O espaço, decorado com referências do seu país de origem, é o primeiro da cidade desde o fechamento do Companhia das Índias, lá pelos idos dos anos 1990, também no Rio Vermelho.

Telangana Mutton Curry: carneiro com molho de especiarias e tamarindo

O chef que não se considera cozinheiro por não ter cursado uma escola de gastronomia, aprendeu tudo na tora. Parte pelos tutoriais que acompanhava na internet parte pelos ensinamentos de sua mãe, que lá da pequena cidade de Hyderabad, no centro sul da Índia, ensinava-lhe, sem muita crença de que o filho aprenderia, o passo a passo das receitas tradicionais de família. O aroma dos primeiros pratos carregados de especiarias chegou até um vizinho que encomendou uma iguaria. Comeu, aprovou e levou para um colega de trabalho indiano que sentia falta da comida de seu país. O tal conterrâneo se encantou e passou a fazer encomendas constantes. Muitas vezes Vishnu não sabia como fazer o prato solicitado. Lá ia ele recorrer à tecnologia. Primeiro no YouTube e depois nas longas tele-chamadas para a mãe. Veio a pandemia e as encomendas cresceram. Neste período, a mulher ficou doente e ele teve que montar uma pequena cozinha fora de casa já que a esposa, em tratamento e hoje curada e grávida do primeiro filho, enjoava dos cheiros.

Drinque Aam Panna com manga verde, hortelã,limão e pimenta

Foi o pontapé inicial para a abertura do restaurante que há cinco meses está em operação e vem agradando a clientela. O menu variado pode ser apreciado numa espécie de combo, com várias iguarias, ou individualmente. Começamos pelas bebidas apostando no Lassi, uma bebida tradicional indiana que é preparada com iogurte natural, fruta in natura, açúcar e cardamomo. Originalmente não contém álcool, mas querendo, é acrescentada uma dose de gin. O gosto, assim como toda a culinária daquele país, é exótico, mas passado o estranhamento inicial fica interessante.

Butter Chicken Masa: frango frito com molho

Mas interessante mesmo é o Aam Panna, um drinque vegano e sem glúten feito com manga verde, folhas de hortelã, limão, gin e pimenta. Muita pimenta. Muitíssimo interessante, mas deve ser digerido devagar e com muita cautela, porque o teor de picância é muito, muito alto. Indispensável como entrada o pão, chamado roti, preparado no forno Tandoor, trazido da Índia (como são todos os utensílios da casa, incluindo pratos e talhares), é para comer de mão, untado de manteiga e que fica delicioso com os molhos e proteínas oferecidos por lá.

Arroz de tamarindo

Como o deliciosíssimo Telangana Mutton Curry, carneiro com molho de especiarias e tamarindo, ou com o Butter Chicken Masala, frango servido com molho de castanha que é frito antes, o que o deixa crocante e muito saboroso. Vale experimentar os arrozes como acompanhamentos, em especial o de coco (uma adaptação para os trópicos) e o de tamarinho com amêndoas.

Sobremesa:creme de coco com geleia de damasco e cardamomo

Antes da sobremesa vale explorar o cardápio com a ajuda do chef que, gentil, e já dono de um português já bem afiado, destrincha as alquimias produzidas por ele como os caldinhos supersaborosos como o Dal Tadka (creme de ervilha rosa) e o Chole Masala (curry de grão de bico). Voltando à sobremesa, elegemos mais uma das adaptações que Vishnu fez para os trópicos, o Creme de Coco com geleia de damasco, cardamomo e lascas de amêndoas. Essa, até a mãe do chef, que ainda não acredita que o filho está à frente de uma cozinha profissional, iria se surpreender com o talento do seu primogênito. Vale a visita.

Pão feito no forno indiano Tandoor untado na manteiga



Serviço:

Vishnu Culinária Indiana - @ vishnuculinariaindiana

Rua Itabuna, 286, Rio Vermelho

Tel. 71 98400 5909