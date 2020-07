'Um pouco de sorte', diz Élber sobre golaço contra o Náutico

A noite do torcedor do Bahia foi só felicidade. Na retomada do futebol, nesta quarta-feira (25), o tricolor goleou o Náutico por 4x1, no estádio de Pituaçu, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Mas um jogador vai ter motivos para não esquecer o duelo. Élber foi o responsável por marcar um golaço e abrir o placar para o Bahia diante dos pernambucanos. O camisa 7 acertou uma bomba de fora da área e não deu chances ao goleiro Jefferson.

Ao final do jogo, Élber falou sobre o gol e afirmou que o lance foi uma mistura de trabalho com sorte.

"Foi um conjunto, mas só tem sorte quem arrisca. Para ser verdadeiro, não tem como treinar aquele chute, é preciso decidir rápido. Eu fui feliz em tomar aquela decisão, acertar um belo chute e fazer o gol", disse Élber, que chegou ao quinto tento pelo Bahia em 2020.

O atacante também comemorou o desempenho da equipe na partida. "Fizemos um grande jogo, faltou pouco para conseguir a primeira colocação. Mas com o futebol que a gente vem desempenhando, nessa reestreia a gente tem tudo para fazer um bom campeonato e conquistar o título, que é o objetivo", analisou.

Outro que também voltou a balançar as redes foi Fernandão. Ele saiu do banco e aproveitou a chance que teve para marcar o terceiro do Bahia no duelo. Mas apesar do gol, ele não ficou muito contente com a própria atuação.

"Feliz pelo gol, poder ajudar a equipe, mas triste pela minha atuação, poderia ser melhor, mas paciência. Sabíamos que a volta seria difícil, mas fizemos um bom jogo. Agora é descansar e amanhã já temos uma outra partida", disse ele lembrando do duelo pelo Campeonato Baiano.

O time principal do Bahia agora foca nas quartas de final do Nordestão. No sábado (25), a equipe enfrenta o Botafogo-PB, em jogo único, por uma vaga na semifinal.