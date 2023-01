'Um presente': Criolo se derrete para Ney Matogrosso às vésperas do FV23

"Um convite que é mais um presente, desses que só a música e capaz de nos agraciar". Assim Criolo resumiu como está o coração, corpo e mente às vésperas de se apresentar com Ney Matogrosso no Festival de Verão 2023. A dupla sobe ao palco Cais no próximo sábado (28), dia de abertura do FV23.

O encontro entre Criolo e Ney Matogrosso não é novidade. Os dois têm uma admiração mútua e projetos juntos. O mais recente é o single Algoritmo íntimo, lançado em setembro do ano passado. Mas essa amizade não começou na música. Foi em um set de filmagem.

Lá em 2012, Ney Matogrosso protagonizou o filme 'Luz nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha', de Helena Ignez e Ícaro Martins. Criolo foi convidado para uma participação especial na montagem. Ali, pediu uma ajuda aos produtores do longa para fazer uma foto com Ney - por quem sua mãe é apaixonada.

Ney Matogrosso conheceu Criolo ali. Depois escutou seu trabalho e disse ter ficado encantado. Em entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo, Ney revelou que escutou um disco dele e ficou louco. "Eu achei um disco moderno, com um toque jazzístico dentro de rap", afirmou.

No mesmo ano da gravação do filme, eles tocaram juntos pela primeira vez quando Ney e Criolo estiveram no palco do Vivo Rio para cantar Freguês da Meia-Noite, música do disco Nó Na Orelha. Em 2015, fizeram dueto no Festival Direitos Humanos, na capital paulista.

Com o mote “Somos Mundo”, o festival vai fomentar conceitos de liberdade, inclusão, acolhimento, cultura baiana e diversidade, além de promover a junção inédita de artistas através de uma nova estrutura. Serão 16 shows por dia, divididos entre os palcos Cais e Ponte.

"Ensaiamos uma parte aqui em São Paulo e mais dois dias em Salvador com o Ney e estamos todos ansiosos, sobre repertório aguardem que tá tudo lindo. É um Festival gigante. [O mote] Somos Mundo nunca fez tanto sentido, uma alegria cantar num dia tão especial, num festival incrível nessa terra abençoada", disse Criolo ao CORREIO.

O artista faz mistério sobre o repertório. Ele e Ney Matogrosso ensaiaram uma parte do show em São Paulo e fizeram mais dois dias em Salvador. "Estamos todos ansiosos. Sobre repertório aguardem que tá tudo lindo", promete.

O Festival de Verão está de volta após a pausa anunciada em 2020, e com direito a muitas novidades, como a estrutura dos palcos e os encontros inéditos entre vozes potentes do país. A edição também marca a volta do Festival para o Parque de Exposições, onde aconteceu em 17 edições consecutivas, contando com a primeira, em 1999.

A proposta do Festival é ousar e abusar dos diferentes estilos, gerações e ritmos que as cenas baiana e nacional oferecem. Além de Criolo e Ney, o FV23 terá encontros como os de Ludmilla e Glória Groove, Saulo e Marina Sena, Jão e Pitty, Baiana System e Olodum, Carlinhos Brown com Duda Beat e Àttooxxá.