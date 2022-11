Um quarteto divino maravilhoso na música nacional

Há pouco tempo, Maria Bethânia tinha comentado sobre sua vontade de se reunir de novo com Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil, para mais um encontro dos fantásticos Doces Bárbaros. O grupo que entrou para a história da MPB se reuniu originalmente 1976, para fazer um show que percorreu o Brasil, em comemoração os dez anos de sucesso em suas carreiras individuais.

A turnê virou álbum duplo, gravado ao vivo, e um documentário de Jom Tob Azulay. Além de retratar a passagem do quarteto pelas principais capitais do Brasil, o filme mostra os bastidores e relata a prisão de Gilberto Gil pelo uso de maconha, causando um grande escândalo nos anos 1970.

Os Doces Bárbaros reviviam também o clima do show Nós, Por Exemplo, realizado em 22 de agosto de 1964, para inaugurar o Teatro Vila Velha. Ao lado de outros artistas, Caetano, Bethânia, Gil e Gal cantaram juntos para celebrar a abertura do espaço e apresentar jovens músicos que tinham a ambição de renovar a música popular brasileira.

No Carnaval de 1994, a escola de samba Estação Primeira de Mangueira desfilou com um enredo homenageando esses baianos com um samba que até hoje marca: Através da Verde Rosa só não Vai Quem já Morreu. O encontro deles no ensaio na quadra da Mangueira resultou num especial gravado por Roberto de Oliveira para a TV Band.

Quase vinte anos depois, foi a vez do quarteto reviver o grupo no Carnaval de Salvador, que em 2001 homenageou Dorival Caymmi, ídolo de todos eles. E no trio do Bloco da Cidade olha os Doces Bárbaros de volta desfilando pelo circuito Dodô (Barra – Ondina) e emocionando a multidão que acompanhava e curtia com muita animação.

Eles ainda voltariam a se encontrar para um novo show em 2002, em duas apresentações em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, e no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, dentro do projeto Pão Music, aberto ao publico. E mais uma vez foi um sucesso arrebatador.

Com a morte surpreendente de Gal, o sonho dos quatro se reunirem mais uma vez, acabou. Uma pena, pois Caetano, Gal, Gil e Bethânia eram tão unidos musicalmente e espiritualmente que pareciam irmãos. No filme Meu Nome é Gal, que vai estrear em 2023, estarão homenageando a artista através de atores que reviverão os principais acontecimentos da vida de Gal e seus parceiros.

Comovidos, os três companheiros ficaram desnorteados quando souberam da notícia e deram depoimentos pungentes. Afinal, calou-se uma voz doce e bárbara, que ainda vai ecoar, mesmo não estando presente fisicamente nos corações, nas mentes e nas almas de todo povo brasileiro, que nunca irá esquecer que seu nome será eternamente GAL. Osmar marrom Martins

Quando recebi a notícia, até me controlei. A morte faz parte da vida e a gente sempre procura e em certa medida encontra uma forma da notícia da morte do ente querido chegue de forma tranquila. Mas com a compreensão da grandeza e da abrangência dela, do que ela fazia e da música que ela representava. Da comoção que foi se revelando no país inteiro. Eu fui ficando muito assim... Muita dificuldade para falar. Muita emoção Gilberto Gil

Eu ouvi mais cedo Nelsinho Motta falando que a voz de Gal era cristal e veludo, mas também labareda. E é incrível porque passou o primeiro disco, era todo quase veludo, com algum cristal, e depois veio mais cristal e, de repente, no Divino Maravilhoso, explodiu o aspecto labareda Caetano Veloso