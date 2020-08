Um terço dos professores da rede pública em Manaus pegou covid-19 na volta às aulas

Foto: GOV-AM/Divulgação

Em apenas duas semanas de volta às aulas em Manaus (AM), 342 professores de ensino médio da rede pública tiveram teste positivo para o novo coronavírus.

Os dados resultaram de exames aplicados em 1.064 profissionais da educação da capital amazonense, o que equivale a 32,2% de contaminação, cerca de um terço do total. Ao todo, a rede pública estadual tem 30 mil educadores.

A situação levou o governador Wilson Lima (PSC) a decretar adiamento por tempo indeterminado da retomada das atividades do ensino fundamental, que deveria ter começado na última segunda-feira (24).

Os resultados foram divulgados durante audiência pública virtual realizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas nessa semana, na qual foi discutido o planejamento da volta às aulas presenciais no estado.

Os professores defendem a total suspensão da volta às aulas na capital. Segundo a Associação Sindical dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus (Asprom), cerca de 80 escolas já registraram ao menos um caso positivo de covid.

O sindicato também reclama de pouca ventilação nas salas e falta de materiais de higiene, como papel toalha e álcool gel a 70%.

Várias escolas foram fechadas temporariamente desde o início das aulas por casos da doença. Além disso, o governo estadual entregou apenas uma máscara de pano para cada estudante. O material também era de baixa qualidade e com tamanhos desproporcionais, em muitos casos cobrindo totalmente o rosto dos estudantes.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação e Desporto do Amazonas (Seduc), a volta às aulas em Manaus foi efetivada apenas no ensino médio, em 123 escolas, com cerca de 83 mil estudantes.

No total, a rede estadual tem 106.294 matriculados no ensino médio na capital. Já o ensino fundamental tem cerca de 110 mil estudantes.

O governo amazonense foi o primeiro do país a retomar as aulas presenciais. As escolas particulares retomaram as atividades em 6 de julho.