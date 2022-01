Uma análise do elenco montado pelo Vitória para a temporada 2022

Impedida de contratar a partir deste ano por causa de uma dívida com o Boca Juniors, a diretoria do Vitória precisou agir rápido. Foi ao mercado em dezembro e assinou com 14 atletas. Anunciado posteriormente, o técnico Dado Cavalcanti assumiu o time na última segunda-feira (3) e recebeu o pacote pronto, um grupo com 30 jogadores.

Este episódio faz uma análise do elenco montado pelo Leão para a temporada 2022. Ivan Dias Marques, editor do CORREIO, e Pedro Thomé, editor do Globo Esporte Bahia, são os convidados da vez.

