Uma celebração ao centenário de nascimento de João Cabral de Melo Neto

Se pedirmos a você, leitor, para citar uma obra de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), é certo que virá à cabeça imediatamente Morte e Vida Severina, publicado pela primeira vez em 1955. É natural, afinal essa foi sem dúvida a obra mais popular do poeta pernambucano cujo centenário de nascimento se completou em 9 de janeiro deste ano.

Antonio Carlos Secchin (foto: Fernando Rabelo)

Mas, para celebrar a data e para destacar a relevância de todas as outras criações do poeta, que acabaram meio ofuscadas pelo brilho de Morte e Vida, a editora Cepe está lançando João Cabral de Ponta a Ponta, um caudaloso volume de 598 páginas que reúne ensaios do teórico carioca Antonio Carlos Secchin analisando cada um dos títulos escritos pelo autor que estaria completando cem anos.

O livro que agora sai pela Cepe está apenas em formato digital e é vendido no site da editora por R$ 18. Em breve, sairá também a edição física.

Secchin tem 68 anos, é também poeta, doutor em letras, professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e ocupante da cadeira 19 da Academia Brasileira de Letras desde 2004. E é, sobretudo, um dos maiores estudiosos de João Cabral, além de colecionador inveterado de raridades relacionadas ao pernambucano.

Novidades

Secchin já havia publicado tinha outras edições desse livro, sendo que a mais recente foi lançada pela extinta Cosac & Naify, em 2014, sob o título João Cabral: Uma Fala Só Lâmina. As outras haviam saído em 1985 e em 1999.

Mas a nova edição traz importantes novidades, com destaque para o texto Afagos e Alfinetes, sobre a conturbada relação entre Cabral e Carlos Drummond de Andrade, que foram muito amigos até os anos 1950, quando começaram a se afastar.

Secchin, brincando, diz que prefere não dar spoilers sobre os motivos do afastamento, então, quem quiser saber detalhes deve ler o livro. “Quero que o leitor vá direto para esse capítulo”, avisa. Mas o estudioso dá a entender que, pelo menos da parte do mineiro, a briga pareceu séria, já que recusou uma tentativa de reaproximação que partiu do pernambucano.

Pouco depois de lançar Museu de Tudo, em 1975, João Cabral mandou para o “ex-amigo” um exemplar com uma dedicatória. Não recebeu uma resposta ou sequer um agradecimento meramente formal. O mais surpreendente: além de não agradecer, Drummond, em uma atitude que contraria todos os manuais de etiqueta, passou o presente adiante. E para não haver dúvidas, fez questão de assinar uma dedicatória ao novo proprietário.

Rusgas

Segundo Secchin, não houve exatamente uma briga entre os poetas, mas uma rusga, um distanciamento.

“O dado curioso é que nenhum deles assumiu que estavam rompidos. Quando perguntavam, colocavam panos quentes e a questão ficava no ar. Mas Cabral sempre tinha uma ótima desculpa, dizia que estava fora do país [era diplomata] e tal... Mas isso não tinha sentido, pois, se estava fora, essa era mais uma razão para dois amigos se corresponderem. No começo dos anos 50, por exemplo, trocavam correspondência de forma expressiva”.

O lançamento tem também um inédito caderno de imagens, com mais de 130 importantes registros, incluindo reproduções de manuscritos, originais e dedicatórias relevantes, como aquela relacionada à rusga entre Cabral e Drummond. O caderno inclui textos de Secchin contextualizando algumas daquelas dedicatórias e explicando sua importância.

O livro conta ainda com uma importante entrevista de Cabral concedida a Secchin em 1980 e a última palestra do poeta em ambiente acadêmico (na Faculdade de Letras da UFRJ, em 1993), quando esteve lá a convite do professor. “Imagino que tenha sido o último grande momento público dele e só o havia incluído em uma edição de poesias reunidas que eu organizei a pedido de uma editora”, observa Secchin. Nesta quarta (26), o autor participa do lançamento do livro em uma live no Youtube da editora Cepe, às 17h30.