Uma chance de repassar a carreira de Christopher Nolan

Com um orçamento de 205 milhões de dólares, a ficção científica Tenet, de Christopher Nolan, é uma das produções mais esperadas no ano. Mas, diante da pandemia, a estreia foi adiada e permanece suspensa. Para ir entrando no clima, os exibidores promovem uma mostra com alguns filmes do diretor, que se tornou uma grife na Hollywood contemporânea.

Um dos longas exibidos é Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008), que, praticamente de forma unânime, é considerada a melhor aventura do Homem-Morcego, especialmente pela atuação de Heath Ledger como o Coringa. Também está em cartaz a ficção científica Interestelar (2014), que narra a história de um grupo de astronautas que viaja em busca de planetas que possam ser habitados, já que a Terra teve suas reservas naturais esgotadas. Dunkirk, que venceu três Oscars e chegou a concorrer ao prêmio de melhor filme, é outra atração.

Batman - O Cavaleiro das Trevas UCI Orient Shopping Barra Sala 5 (leg): 19h20

Dunkirk UCI Orient Shopping da Bahia Sala 12 (dub): 20h Cinépolis Bela Vista Sala 3 (leg): 20h30

Interestelar UCI Orient Shopping Paralela Sala 5 (dub): 16h40 Cinépolis Bela Vista Sala 3 (leg): 14h

A Origem Cinépolis Bela Vista Sala 3 (leg): 17h20