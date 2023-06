Uma das mulheres mais ricas do mundo: saiba o tamanho da fortuna de Taylor Swift

O Brasil receberá uma bilionária em novembro. Taylor Swift fará cinco apresentações, com ingressos muito disputados por fãs. A cantora estadunidense é uma das 50 mulheres mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes. Sua fortuna é avaliada em US$ 740 milhões, cerca de R$ 3,6 bilhões na cotação atual, e a coloca em 34º lugar da lista.

Apenas uma artista é mais rica que Taylor: Rihanna, que acumula US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 6,84 bilhões.

A maior parte do dinheiro da cantora vem da música, ainda segundo a Forbes. A artista recebe, desde 2018, 50% dos royalties sobre novas músicas.

Os ahows Taylor Swift também rendem muito dinheiro à cantora. A turnê "Reputation Stadium Tour" bateu recorde de bilheteria nos Estados Unidos e arrecadou US$ 266,1 milhões ao vender 2 milhões de ingressos.

Além disso, a artista já fez publicidade para empresas como Apple Music, American Express, Cornetto, AT&T, Activision, Sony, Starbucks e Toyota.