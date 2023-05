Li na semana passada dois livros do francês Patrick Modiano, Prêmio Nobel de Literatura de 2014: Remissão da Pena e Dora Bruder. Aguardavam sua vez aqui na estante havia algum tempo, depois de me terem sido dados de presente por uma amiga querida. São romances curtos e bonitos, cujo estilo memorialístico deixa entrever uma necessidade imperiosa de não esquecer. Modiano é um humanista: sabe o valor de cada vida, mesmo as mais insignificantes, mesmo as mais breves.

Em Dora Bruder, ele reconstitui, numa obsessiva jornada ao passado, os passos de uma adolescente judia na França ocupada pelos alemães, durante a Segunda Guerra Mundial. Essa busca tem início a partir de um pequeno anúncio de jornal da época, folheado por acaso pelo autor, no qual os pais da garota relatam o seu desaparecimento e pedem informações sobre o seu paradeiro. O fim da busca, que leva Modiano aos bairros periféricos de Paris que frequentou na juventude, é melancólico.

Descobrimos que tanto Dora quanto seus pais foram parar no campo de extermínio de Auschwitz e não saíram de lá. O que realmente importa, contudo, é que ao transpor sua obsessão para as páginas de um romance, o autor traz à tona uma existência que, do contrário, estaria relegada ao mais absoluto oblívio: Dora Bruder, filha do operário Ernesto e da dona de casa Cecília, garota de temperamento forte, que fugiu algumas vezes do internato no qual poderia ter salvo a própria vida.

Assim se encerra o livro: “Nunca irei saber como ela passava os dias, qual era seu esconderijo, a quem via durante os meses de inverno de sua primeira fuga, e durante as semanas de primavera, quando novamente fugiu. Aí está o seu segredo. Um simples mas precioso segredo que os algozes, os decretos, as autoridades ditas da Ocupação, a prisão, os quartéis, os campos, a História, o tempo – tudo aquilo que nos empesta e nos destrói – nunca mais lhe poderão roubar.”

Em apenas 142 páginas, o escritor francês faz uma defesa apaixonada do indivíduo. Mesmo sob as mais severas condições, mesmo humilhado, ofendido e sem direito ao porvir. Modiano nos aproxima da realidade vivida por milhões de europeus desterrados do seu mundo, varridos da vida. E nos faz perguntar a todo tempo: como a civilização se rebaixou tanto? Como homens e mulheres comuns foram tragados pela barbárie de forma tão devastadora? É uma chaga ainda aberta, que parece não cicatrizar nunca. E talvez nem deva.

Numa resenha escrita à época do lançamento de Dora Bruder, o escritor Sérgio Rodrigues refletiu sobre a relevância da obra de Modiano: “Se o esquecimento, forçado ou espontâneo, é inevitável, resta à literatura a atitude profundamente moral de nomeá-lo, apontando os espaços em branco onde deveria haver história”. Esse é o papel maior – ou um dos papéis maiores – que um autor deve desempenhar: tentar compreender uma época, seja ou não a sua, e fazer emergir o que é fundamental desse período.

Paris sobreviveu aos anos de ocupação e revestiu-se de uma “capa espessa de amnésia”, necessária para enterrar a vergonha e seguir em frente, deixando para trás esquecidos como Dora, Ernesto e Cecília. É o homem reduzido a poeira da história. Esmagado sob toneladas de documentos amarelados, lembranças esmaecidas e escombros de velhos edifícios que dão lugar ao futuro. Ao rememorar o passado alheio, Modiano rememora também o próprio passado. A juventude na penúria, a vida no pós-guerra, as desventuras do pai judeu vigarista, mas igualmente vítima de tempos difíceis.

Já em Remissão da Pena ele confere tratamento ficcional a outro período crucial da sua vida: uma parte da infância em que morou com estranhos, enquanto sua mãe atriz (artista de circo no romance) perambulava por Europa e África. No livro, sabe-se muito pouco sobre os tais estranhos. É uma obra feita de hiatos, retalhos, lacunas. Depreende-se que há algo de errado com aquelas pessoas, mas é como se tudo estivesse envolto em sombras. Mesmo ao final, restam apenas a perplexidade e a ausência de respostas.

Modiano se vale do próprio ofício para exorcizar seus fantasmas. Um exercício não apenas estilístico, mas sobretudo afetivo, como quem retira o pano dos móveis de uma casa há muito desabitada e precisa encontrar uma nova serventia para eles. À memória pura simples é adicionado o mel da invenção, o sabor divino de engendrar mundos próprios, com suas singularidades e fantasias. Mas a essência está ali a ser sempre evocada: traumas, perdas, remorsos, frustrações, maus sentimentos, reminiscências duras e tudo mais que encerramos nas entranhas da alma.