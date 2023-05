Uma história cheia de sexo, violência e solidariedade 

Um estudo divulgado nesta semana na revista Nature – principal periódico científico do mundo – revoluciona o entendimento sobre a origem, segundo o qual a mulher e o homem surgiram de um lugar e em um período de tempo no continente africano. A pesquisa, conduzida por Brenna Henn, geneticista da Universidade da Califórnia, analisou o genoma de 290 pessoas vivas e realizou simulações por computador e chegou à conclusão que os humanos modernos descendem de pelo menos duas populações que coexistiram na África por um milhão de anos.

Segundo essa nova teoria, as duas populações se movimentaram dentro da própria África, se encontraram e tiveram filhos. Vale observar que um desses grupos também teria originado, há 600 mil anos, os Neandertais. Esse terceiro grupo migrou para a Europa. E as duas espécies - Neandertais e Sapiens - teriam se reencontrado onde hoje é a França e a Espanha.

Não se sabe exatamente como e por que os Neandertais foram extintos. Uma corrente teórica aposta na violência, e outra, mais nova, no sexo. Pelo entendimento da segunda, o cruzamento com o Homo Sapiens exerceu papel fundamental para o fim dos Neandertais, reduzido o número de reprodução entre eles, levando a espécie à extinção. Já para a primeira corrente, a disputa por espaço e alimentos motivou uma guerra entre as espécies e os Neandertais foram vítimas do primeiro genocídio da humanidade.

O que nos levaria à ideia de que a violência é parte do DNA humano.

O que é falso. Estudo feito com chimpanzés e também divulgado nessa semana indica que eles se sacrificam por outro, mostrando pistas sobre o significado da solidariedade como estratégia evolutiva. Entre os símios, o chimpanzé é o mais parecido com o ser humano, o DNA das espécies são 99% iguais. Por isso, antropólogos estudam os chimpanzés, para encontrar e entender comportamentos humanos.

Os Cherokees, um povo originário dos EUA, têm uma fábula de que existem dois lobos em eterna luta dentro de cada ser humano. Um é mau, violento, egoísta. O outro é bom, solidário e altruísta. Qual o lobo vai vencer? Aquele que for alimentado. Ou seja, o mau se manifesta se tiver recebido alimento suficiente a ponto de matar o lobo bom.

Milênios se passaram desde que os surgimentos do Homo Sapiens e do Neandertal. Mas a Europa novamente é palco de uma guerra, entre Rússia e Ucrânia. Reportagem da AFP publicada na quinta (18) retrata que, em meio ao rastro de destruição deixado pelo conflito, crianças ucranianas se alimentam de um sentimento ‘anti-Rússia' e adotam uma nova brincadeira, a de guerra. Elas usam capacetes usados e simulacros de armas, fingindo lutar umas contra as outras.

“Gosto muito de brincar de guerra. Quero crescer e ser um verdadeiro herói de guerra”, disse Maksim Mudrak, um menino de 10 anos que conversou com a reportagem usando um uniforme de tamanho infantil, um capacete grande demais para sua cabeça e uma arma de plástico. O pai dele, Oleksii Mudrak, que não era militar, foi morto perto de Kiev no início da invasão russa, quando foi entregar suprimentos aos voluntários.

De volta ao continente africano, especificamente à África do Sul do século XX, onde Nelson Mandela dedicou sua vida à guerra a favor da igualdade. Um dos líderes mais reconhecidos do século XX, laureado com Nobel da Paz, ele afirmou: “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar”. A história ainda nos reserva muitas lutas, inclusive e principalmente, contra nossos próprios lobos, e dos outros também.



Causa e efeito

1,7

trilhão de reais é o valor calculado do ‘Custo Brasil”, que é quanto as empresas gastam mais para produzir no país em relação ao países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 3,87

Milhões de desalentados vivem no Brasil, conforme o IBGE. Desalentado é o nome que se dá quem está fora da força de trabalho por desistir de procurar uma vaga, ou por não conseguir um emprego por falta de qualificação, experiência, ou por ser muito jovem, ou idosa.





Nossa Senhora sem ajuda

Dizem que o brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão entra. Mas até isso está r mudando. Não que a porta não esteja fechada, mas sim porque o ladrão continua encontrando facilidade para cometer seu crime. Na madrugada da quinta (18) a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda foi assaltada mais uma vez. A quinta em 8 dias. A igreja, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), guarda relíquias de valores incalculáveis. Felizmente, o ladrão – ou ladrões – só se interessa (m) por hóstias, televisores, camisas, castiçais de prata e um leão de bronze. À exceção das hóstias, são objetos vendidos facilmente. O verbo está no presente porque nada garante que os assaltos vão parar. A justificativa para a recorrência do crime é que o contingente policial da área está focado no Pelourinho, ficando as demais áreas do Centro Histórico desamparadas.

Meme da semana

Deltan Dallagnol teve o mandato de deputado cassado. Ele liderou, pelo MPF, a Operação Lava Jato, que prendeu empresários e políticos. A cassação, disse, é uma vingança dos corruptos. Outro destaque da operação, o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, também responde a ação no TSE.





