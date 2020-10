Uma lei a ser revista

Vivemos um ano particularmente difícil. A crise atual, oriunda de um vírus externo à economia, atinge todo o mundo. As previsões apontam para a maior queda da economia mundial em décadas. Esse quadro deve consolidar uma mudança que se fazia sentir desde a crise de 2008/09. Após o final da segunda guerra mundial, o comércio internacional foi o grande indutor do crescimento econômico. A integração produtiva através das cadeias globais de valor tornou-se uma realidade. Nos últimos anos, porém, vários países têm percebido a necessidade de estimular a produção local e esse movimento refluiu. Em 2020, o comércio deverá cair mais do que a economia mundial.

O fato é que a pandemia expôs a vulnerabilidade de vários países. No auge da crise, boa parte deles teve dificuldade de acesso a produtos de saúde. Ficou clara a dependência em relação à produção externa, o que reforça a necessidade de políticas que estimulem a produção local. Não se trata de fugir da realidade inevitável da integração produtiva. É preciso reduzir a dependência. Isso será fundamental para a recuperação e o estímulo à produção nacional, incluindo campanhas de realização de compras no país. Vários estados incentivam o consumidor a priorizar a compra de seus produtos.

Ricardo Alban (Foto: Divulgação)

Mas é preciso cuidado para evitar exageros. Em agosto, a Assembleia Legislativa promulgou a Lei 14.275/2020. No intuito de ajudar, a lei prejudica. Em seu artigo 2º, torna obrigatória a todos os produtos industrializados no estado a informação de que são fabricados na Bahia.

É aí que está o problema. Há produtos padronizados, que são produzidos dentro e fora do país. Neles, não faz sentido colocar um selo de produção baiana. Marcas internacionais, com produtos idênticos, independentemente do local de produção, só agregariam custos, e não teriam nenhum ganho em troca, até porque visam atingir um mercado mais amplo do que o estadual. O excesso de obrigações pode comprometer novos investimentos com esse perfil na Bahia.

Em outros casos, como o de produtos que são fornecidos em gasodutos e navios-tanque, é impraticável atender à exigência. Por fim, há empresas cuja estratégia não comporta a vinculação de seu produto com um estado. Pelo exposto, desde que o projeto de lei foi apresentado em 2018, a FIEB posicionou-se contrária.

É preciso rever essa lei. É preciso também incentivar a produção local. Campanhas empresariais devem ser estimuladas. A FIEB desenvolve desde 2013 o projeto Origem Bahia, que promove no mercado internacional a marca Bahia e atua com produtos, como chocolate e charutos, que têm uma identificação local que precisa ser reforçada. A expansão desse e de outros projetos de estímulo aos produtos baianos resultará em ganhos para o estado, sem intervenção prejudicial ao mercado.

Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia