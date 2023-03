Uma mulher e três PMs morrem em acidente entre carro e caminhão na Bahia

Quatro pessoas morreram, sendo uma mulher e três policiais militares, em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (8), na BA-210, próximo ao município de Curaçá, no norte da Bahia.

Segundo informações preliminares, o condutor do veículo tentou desviar de um animal que invadiu a pista e colidiu contra um caminhão. Não há informações sobre outros feridos e se a mulher morta estava no caminhão envolvido no acidente.



Os militares eram lotados na 45ª CIPM e estavam a caminho do trabalho em um carro particular quando o fato ocorreu. De acordo com informações da TV Bahia, os PMs foram identificados como Damião Antônio de Souza, Jerson de Lima Batista e Milton Carlos Lustosa Barros. Damião chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Curaçá, mas não resistiu aos ferimentos.



"A Polícia Militar da Bahia, através da 45ª CIPM e de equipe multidisciplinar do Comando de Policiamento da Região Norte (CPRN), acompanham neste momento as famílias dos PMs envolvidos no acidente, prestando todo o apoio necessário", informou a corporação em nota.

O acidente de trânsito foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Curaçá. Os laudos devem esclarecer a causa do acidente.