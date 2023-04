'Uma pessoa espetacular': mulher morta em assalto no Cabula era protetora dos animais

A morte de Silvana Conceição de Jesus, 36, vítima de uma tentativa de assalto ontem (2), chocou os moradores do Cabula IV. A técnica de enfermagem era conhecida no bairro onde cresceu pela sua disponibilidade em ajudar a vizinhança e pelo seu carinho com animais de rua. Uma caminhada para clamar por justiça e homenagear a vítima está marcada para esta segunda (3), às 20h, no final de linha do bairro.

“Ela era uma pessoa espetacular. Não aguentava ver um animal na rua que mobilizava as pessoas para alguém levar para casa [...] Todo mundo aqui no bairro conhece Silvana. Ela não sabia dizer não, estava sempre solícita para todos”, conta a amiga Samara Bandeira, 37, que estava com Silvana durante o crime.

Apesar de ter se formado recentemente como técnica de enfermagem, Silvana ainda não tinha conseguido um emprego na área de saúde. Ela trabalhava na área financeira de um escritório de advocacia, mas se algum vizinho precisasse de atendimento médico, ela se disponibilizava para ajudar.

“Quem precisava de ajuda ela estava presente, para tirar a pressão, o que precisasse”, conta Samara.

Não era incomum que moradores da redondeza abandonassem animais de estimação na frente do prédio de Silvana, local em que ela cuidava de três gatos e dois cachorros.

“Eu a conhecia desde pequena, só fomos criadas juntas como irmãs. Ela era minha pessoa preferida na vida. A gente dizia que iria envelhecer juntas, uma cuidando da outra”, diz Samara emocionada.

As pessoas próximas da vítima estão desoladas com a perda da jovem, que foi surpreendida pela reação do dono do estabelecimento assaltado, que deu início a troca de tiros. Silvana morava com a madrinha, que está em choque diante do ocorrido.

“A gente estava entregando o celular, ele [dono] não tinha nada que reagir. Celular a gente compra outro. Nós não tivemos culpa de nada”, lamenta. Na ocasião, Silvana tinha chamado a amiga para contar as novidades de um relacionamento amoroso que estava iniciando.

Para a caminhada, amigos e familiares pedem que as pessoas vistam branco e levem cartazes. O enterro será realizado às 16 horas, no cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília

Relembre o caso

Silvana Conceição de Jesus, 36, foi morta a tiros durante um assalto no bairro do Cabula VI, na noite de domingo (2). O crime aconteceu na Rua Manoel Nogueira.

Os dois suspeitos chegaram em uma moto a um estabelecimento, onde Silvana trabalhava, e anunciaram o assalto. O dono do local teria reagiu à abordagem e atirou contra os bandidos, que revidaram.

Um desses disparos atingiu Silvana. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, durante as diligências de apuração inicial, os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) obtiveram informações sobre a localização de um homem de 21 anos, que confessou ter sido o autor dos tiros que atingiram Silvana. Ele foi autuado em flagrante por latrocínio e está custodiado em uma unidade policial de Salvador.

*Com orientação de Perla Ribeiro.