'Uma saudade chamada Salvador': prefeitura lança campanha com boas lembranças

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), lança, nesta segunda-feira (13), a campanha “Uma saudade chamada Salvador”. A ação reúne boas lembranças da capital baiana, com uma mensagem de esperança de um encontro em breve.

A proposta da Secult é manter a capital baiana no imaginário dos soteropolitanos e turistas, através de conteúdos publicados nas redes sociais da @secultsalvador e nos canais de promoção turística da cidade, @visitsalvadordabahia e salvadordabahia.com.

"Uma saudade chamada Salvador" é uma das ações do planejamento estratégico elaborado pela Secult com campanhas para curto, médio e longo prazo para retomada do turismo para soteropolitanos e turistas. “A campanha pretende transmitir a esperança de que poderemos visitar nossos parentes e amigos em breve, além de desfrutar das belezas naturais e atividades culturais que só Salvador apresenta. É manter a saudade por Salvador”, ressalta o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pablo Barrozo. Ele acrescentou ainda que a pasta já vem planejando campanhas de promoção do destino Salvador para quando as atividades forem retomadas.

Esta campanha conta com um filme protagonizado pela cantora baiana Larissa Luz e conteúdos digitais. Playlists no Spotify, peças para WhatsApp, um filtro exclusivo no Instagram e matérias especiais no site salvadordabahia.com fazem conexão com a campanha e dão dicas das experiências que as pessoas podem planejar para viver na cidade em breve.