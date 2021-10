'Uma série de problemas', diz Piqué sobre fase ruim do Barcelona

O Barcelona passa por um dos piores momentos de sua história recente. Início desastroso e nenhum ponto na Liga dos Campeões em duas rodadas e série de insucessos no Campeonato Espanhol. Zagueiro e capitão, Piqué não escondeu seu descontentamento após 2x0 para o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano e admitiu que 'há uma série de problemas' no clube.



Bastante questionado, o técnico Ronald Koeman não se cansa de dizer que necessita de tempo para reerguer o clube após reformulação. O capitão parece endossar as palavras do treinador em desabafo com pedido de paciência.



"Não é só uma desvantagem (no campo), há uma série de problemas que as pessoas já podem ver. Só um cego para não ver o que nos falta. Mas acho que vamos melhorar", afirma Piqué. O zagueiro chegou a discutir posicionamento com Sergi Roberto no jogo de Madri.



Ele explica que o clube vem se reforçando com muitos jovens das categorias de base e precisa de um tempo para adaptação com os mais experientes do elenco. "Muitos que estão aqui dentro do time ainda não tinham treinado antes. No entanto, a relação entre os jogadores é excelente, jovens e veteranos trabalham juntos e há um desejo de melhorar a situação", garante. "(Contra o Atlético) Começamos bem, fomos corajosos e estávamos sendo superiores. Mas após levar dois gols, caímos muito. Poderíamos jogar umas três horas seguidas que não faríamos gols".



Com a parada para a Data Fifa, o Barcelona só voltará a campo na dia 17 de outubro. Tempo suficiente para Koeman tentar aprimorar o time. Mas o holandês ficará sem dez convocados, Eric Garcia, Sergio Busquets e Gavi (Espanha), Frenkie de Jong, Memphis Depay e Luuk de Jong (Holanda), Ter Stegen (Alemanha), Araújo (Uruguai), Dest (Estados Unidos) e Demir (Áustria).



Com tantos desfalques, o treinador holandês optou por dar cinco dias de folgas ao elenco. Vão trabalhar apenas até terça-feira antes do descanso. "O resto dos dias da semana a equipe terá folga para carregar as pilhas para encarar as próximas partidas, que serão muito importantes", comunicou o clube.