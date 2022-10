Uma série para aquecer o coração e um filme para pensar na ditadura

Todos estamos com a ansiedade pocando nos níveis mais altos, né? Que tal desopilar o fígado com uma história de amor e redescoberdas stão fofinha quanto necessária nesses tempos bicudos? A dica é Recomeço, em cartaz na Netflix. Baseada no livro autobiográfico de Tembi Locke e estrelada por Zoe Saldaña (a Gamora, da Marvel), a série chegou de mansinho e conquistou público e crítica, arrebatando 100% de avaliações positivas no site Rotten Tomatoes.

Produzida pelas irmãs Attica e Tembi Locke, a trama acompanha Amy (Saldaña, maravilhosa, totalmente imersa no personagem) numa viagem de autoconhecimento para Florença, na Itália. Estudante de direito, ela quer ser artista. É quando conhece o chef siciliano Lino (Eugenio Mastrandrea, encantador). Apesar das evidentes diferenças culturais, o envolvimento do casal é intenso e eles decidem morar juntos nos Estados Unidos. Se casam, adotam uma criança e precisam lidar com obstáculos de níveis variados.

A história é simples, romântica e cheia de clichês e reviravoltas. Mas é tão bem feita, com um texto que não tem nada de piegas, que fica difícil não se encantar. Ah, complicado também segurar o choro, viu?

Veja o trailer de Recomeço:



Ditadura nunca mais

A população argentina ouviu horrorizada o testemunho de uma mulher que foi torturada pela ditadura no julgamento daqueles que implementaram o violento regime militar totalitário na Argentina entre 1976 e 1983. Hoje, quatro décadas mais tarde, era de se esperar que a questão tivesse sido deixada no seu tempo, como exemplo do que não se deve fazer. Mas o assunto não está encerrado. Vide o recente avanço da extrema direita e o lferte com o fascismo em diversos países do mundo (inclusive o nosso). Por isso, tão importante assistir ao potente Argentina 1985, dirigido por Santiago Mitre e estrelado pelo astro Ricardo Darín.

O filme recria o episódio do julgamento de militares por um tribunal civil. À frente das acusações está o promotor Julio Cesar Strassera (vivido de forma impecável por Darín) e seu auxiliar Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani, ótimo). No tribunal, eles querem, além de provar a evidente violação das liberdades individuais e dos direitos humanso, mostrar (como se fosse preciso) que torturar é errado.

"É importante que filmes como esse sejam feitos, para legitimar o caminho que tomamos a partir da ditadura, a sociedade que construímos", disse Lanzani, na semana passada, no Festival de Cinema do Rio, depois de passar também pelo Festival de Veneza, de onde saiu com o prêmio da Federação Internacional de Críticos de Cinema.Argentina 1985 é o filme que disputa o Oscar pela Argentina. O longa está disponível no Amazon Prime Video.

Santiago Mitre conduz seu filme de tribunal sem apelar para o espetáculo midiático que Hollywood tanto aprecia ou ainda sem resgatar a brutalidade dos crimes cometidos pelos militares em flashbacks. Numa narrativa focada na equipe de Strassera, o diretor apresenta uma hsistória sóbria, com texto pungente e necessário.

Veja o trailer de Argentina 1985: