'Uma troca de carinho com o público', diz Tiago Iorc sobre live; assista ao vivo

As lives musicais se popularizaram durante o período de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, como uma forma de interação à distância com o público, e nesta quarta-feira (3), chegou a vez de Tiago Iorc realizar sua primeira transmissão (assista abaixo), que acontece a partir de 21h. Em entrevista ao E+, o cantor falou sobre suas expectativas e também de Você Pra Sempre em Mim, sua nova música que será lançada durante a apresentação.

O cantor considera que a possibilidade de poder fazer as lives, graças à tecnologia, é uma "dádiva" em um período difícil como o atual, por permitir uma união virtual entre o artista e os espectadores: "é um momento de comunhão, para estarmos mais presentes".

Ele comenta que está feliz com a oportunidade de fazer sua transmissão ao vivo, apesar de ainda estar tentando entender completamente a nova tendência. "Estou feliz, vai ser um momento de comunhão, para uma troca de carinho com o público que está em casa também e com vontade de estar junto nesse momento", explica o cantor.

Tiago destaca que o período da quarentena traz muitos aprendizados. "O que fica no meu sentimento é uma vontade de ajudar. De entender onde está a possibilidade de contribuir de alguma forma", observa ele. E uma dessas formas é a interação com os fãs, seja nas redes sociais ou cantando durante uma Live.

Além do já conhecido repertório, incluindo as músicas do seu álbum mais recente, Recomeço, de 2019, Tiago Iorc também irá aproveitar a live para lançar seu mais novo single: Você Pra Sempre em Mim. A música é especial para o cantor, e surgiu muito antes de vários dos seus sucessos.

"Ela está presente na minha vida há muito tempo, foi primeira música que escrevi pra valer, na adolescência", revela o cantor. A canção é inspirada em um "amor de verão" que Tiago teve aos 14 anos, e traz a perspectiva do jovem: "tem algo na sinceridade e pureza do olhar daquele Tiago adolescente que sempre me emocionou".

O cantor acabou reencontrando a música durante a quarentena, e achou que seria coerente, nesse momento, lançar uma produção que celebra o "amor em sua forma mais pura".

A própria capa do single, que ficará disponível nas plataformas de streaming após a live, foi escolhida a partir de um concurso que Tiago fez em suas redes sociais. "Nesse momento em que está todo mundo com vontade de estar uns com os outros eu senti a oportunidade de através desse concurso gerar uma comunhão, uma troca, para eu conhecer talentos, para as pessoas conhecerem talentos", explica o cantor.

"Foi muito especial, foram muitos envios do país inteiro. A imagem foi escolhida coletivamente, de um fotógrafo do interior do Ceará, fiquei muito feliz de poder dar esse passo para um artista local e de poder celebrar esse símbolo desse amor, essa pureza está representada no abraço dessa fotografia", comentou.