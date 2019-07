Uma viagem musical com Assis Valente, compositor de Brasil Pandeiro

Compositor de inúmeros clássicos da Música Popular Brasileira, Assis Valente até hoje é nome desconhecido no cenário nacional. Natural de Santo Amaro, o nome por trás de canções famosas como Brasil Pandeiro, “Boas Festas” (Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel...) e “Cai Cai Balão” não é dos mais falados nem mesmo na Bahia, estado onde nasceu.



Movida por essa espécie de dívida histórica, e também pelo fascínio sobre a vida e obra do artista que foi imortalizado na voz de Carmen Miranda, a cantora e compositora Fá Ribeiro idealizou o musical Nossa Gente: Assis Não Fez Bobagem, que será apresentado gratuitamente hoje no Sesc Senac Pelourinho. São duas apresentações consecutivas, umas às 19h, e outra às 20h50. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes das apresentações.

No musical, são interpretadas 16 canções, muitas delas imortalizadas na voz de Carmen Miranda (Foto: Diogo Andrade/ Divulgação)

No palco, as cenas giram em torno da vida e a obra de um artista pouco conhecido em relação à magnitude da sua obra, um homem de múltiplos talentos, que tinha a música como sua grande paixão e que viveu muitos dilemas existenciais, o que o levou ao suicídio com apenas 46 anos, quando já vivia no Rio de Janeiro. “Desde 2014 eu estudo Assis Valente. Comecei de forma despretensiosa a pensar em um musical que o homenageasse. Já vi muitos compositores baianos sendo lembrados, mas dele pouco se ouve falar, as pessoas não conhecem”, conta Fá Ribeiro, cuja maior referência foi o livro Assis Valente - O Pivô do Samba, de J. Pimentel (Coleção Gente da Bahia).



Por conta desse desconhecimento, ela fez questão de que o espetáculo estreasse em Santo Amaro; o fim de semana foi de casa cheia no Teatro Dona Canô. “Surpreendeu a todos a demanda. É um espetáculo para toda família, e foi muito bom ver o interesse do público por essa história”, comemora Fá, que classifica a vida de Assis Valente como "conturbada".

Ele usou da persistência para chegar até Carmem Miranda – por quem nutriu uma admiração interpretada até como uma grande paixão – e fez da alegria uma arma para lidar com seus conflitos internos e com sua tendência à autodepreciação. A música na qual botava maior fé para sua volta à fama, em 1940 (e que Carmen Miranda recusara-se a gravar), Brasil Pandeiro, tornou-se, na voz dos Novos Baianos, um dos maiores sucessos dos anos 1970.

Everton Rocha e Pedro de Rosa Morais (foto) interpretam Assis Valente em diferentes fases (Foto: Diogo Andrade/ Divulgação)

Mesmo tendo sempre um sorriso no rosto – o que era sua marca -, Assis trouxe temas sociais, como o racismo, para suas canções, e tentou suicídio duas vezes antes da terceira investida que o levou à morte.O fio condutor do roteiro é uma conversa entre o compositor e a sua consciência após a morte, que por vezes sugere um diálogo entre ele e um anjo da morte, trazendo à tona suas memórias e amigos.

No palco, um elenco formado por 17 artistas, dentre músicos, atores, cantores e dançarinos. Toda a trama é costurada a partir das canções - 16, no total - executadas ao vivo.

O quê Nossa Gente: Assis Não Fez Bobagem

Onde Sesc Senac Pelourinho

Quando Hoje, às 19h e às 20h50

Ingressos Gratuito; retirada uma hora antes da apresentação