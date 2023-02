Uneb lança resultado preliminar do vestibular 2023

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou, nesta última segunda-feira (13), o resultado preliminar do vestibular 2023, que oferece 5.276 vagas pelo processo seletivo para cursos de graduação na modalidade presencial (4.276 vagas) e na modalidade a distância (EaD), disponibilizadas pela instituição (650 vagas) e pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), ministrados pela Uneb (350 vagas).

O resultado preliminar pode ser consultado através deste site. Os vestibulandos listados no documento são os que figuram acima da nota de corte do curso escolhido. O resultado disponibilizado até o momento, no entanto, não implica em convocação dos relacionados para a matrícula, que só acontecerá após a divulgação do resultado final, previsto para o dia 27 de fevereiro.

Além do resultado preliminar, foi disponibilizado o boletim de notas do Vestibular Uneb 2023, que pode ser consultado por aqui. O prazo para os candidatos que desejem interpor recurso ao resultado preliminar vai desta terça (14) até quarta-feira (15).