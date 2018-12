Uneb: mais de 38 mil começam a fazer vestibular neste domingo (2)

O vestibular da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) começa a ser aplicado a 38.852 pessoas, neste domingo (2) e na segunda-feira (3), das 8h às 12h, em Salvador e outros 25 municípios do estado.

O exame vai ser realizado em 89 locais de prova. Ao menos 2,5 mil profissionais estão envolvidos no vestibular.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) já garantiu que irá reforçar 66 linhas de ônibus (ver lista abaixo) que vão atender aos pontos onde acontecem as provas na capital. As linhas serão reforçadas de 5h às 12h.

De acordo com o edital de convocação, os portões serão abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local. A Semob afirmou que todas as linhas do sistema de transporte urbano da capital estarão operando e, durante todo o domingo, o usuário conta, ainda, com o benefício do Domingo é Meia.

Como as provas também acontecerão na manhã de segunda, não haverá operação especial, pois a frota opera de maneira normal em dia útil.

Neste domingo, os candidatos farão provas de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades), além de redação.

No segundo dia, serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia). O Cartão Informativo do Candidato está disponível no site do Vestibular Uneb 2019. Mais detalhes sobre o processo seletivo podem ser consultados no Manual do Candidato.

Já a Superintendência de Trânsito (Transalvador) informou que não foi solicitada pela Uneb para que seja realizada uma operação especial para o vestibular.



Concorrência dos cursos

A Uneb oferece neste ano 4.074 vagas, distribuídas em opções de cursos de graduação presenciais nos campi de Salvador e em outras 24 cidades baianas, com entrada para os semestres 2019.1 e 2019.2.

Entre os cursos mais concorridos em Salvador estão Medicina (429 candidatos/vaga, com entrada no 1° semestre; e 197 candidatos/vaga, com entrada no 2° semestre), Direito (99/vaga) e Nutrição (55/vaga).

Já no interior, a procura foi maior pelos cursos de Medicina Veterinária (33/vaga), em Barreiras, e de Direito nos campi de Juazeiro (27/vaga) e Paulo Afonso (25/vaga).

Recomendações aos candidatos

O Centro de Processos Seletivos (CPS) da Uneb divulgou recomendações para que as provas sejam realizadas em clima de tranquilidade, buscando evitar imprevistos e garantindo a segurança dos candidatos. Confira a lista:

– Fiquem atentos! O estado da Bahia não aderiu ao horário de verão;

– É importante que os candidatos localizem, com antecedência, o local de prova;

– É essencial que os candidatos cheguem no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência;

– É obrigatório o uso de caneta transparente com escrita na cor preta ou azul;

– Nos dois dias de prova, os candidatos devem apresentar documento de identificação original, atualizado, em bom estado de conservação e com foto;

– Serão aceitos como documento de identificação para acesso ao local de provas: o Registro Geral (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH), somente modelo com foto; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Passaporte; carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.), desde que apresentem foto atualizada e contenham os números do RG e CPF;

– Não será aceita cópia de documento mesmo que esteja autenticada.

Confira as linhas de ônibus com reforço

*Código - Linha