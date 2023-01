Uneb reabre inscrições para vestibular dos cursos de Engenharia de Aquicultura e Agroecologia nesta segunda (30)

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) vai reabrir as inscrições para o Vestibular 2023 específico para os cursos de bacharelado em Engenharia de Aquicultura (Valença) e Agroecologia (Conceição do Coité e Irecê). O período de inscrição será entre os dias 30 de janeiro e 9 de fevereiro. Os interessados devem garantir participação por meio do site de seleção da universidade . A taxa é de R$ 15.

São ofertadas 120 vagas, distribuídas igualmente entre as opções de curso de Engenharia de Aquicultura no Departamento de Educação (DEDC) do Campus XV da UNEB, em Valença (40 vagas), e de Agroecologia no DEDC do Campus XIV, em Conceição do Coité (40 vagas), e no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT) da Campus XVI, em Irecê (40 vagas).

Conforme prevê a política de cotas da universidade, serão reservados 40% do total de vagas para negros e garantido o direito a 5% de sobrevagas para indígenas; quilombolas; ciganos; transexuais, travestis e transgêneros; pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades. Cada grupo contará com essa porcentagem em ambas as ofertas.

O processo seletivo prevê a realização de prova objetiva, aplicada no dia 12 de março, nas cidades de Valença, Conceição do Coité e Irecê, sobre os temas relacionados no Edital de Seleção, e a elaboração de um memorial, com descrição da trajetória pessoal e política e da relação com as populações do campo.

O gabarito preliminar será divulgado no dia 13 do mesmo mês. O resultado final será divulgado até o dia 31 de março. A data de matrícula será divulgada posteriormente.

O currículo e a programação político-epistêmica do bacharelado em Agroecologia orientam-se pelos princípios da Educação do Campo e da Agroecologia. O “tempo universidade” e o “tempo comunidade”, por meio do dispositivo da alternância, integram sua carga-horária, objetivos e métodos.

O curso de Engenharia de Aquicultura visa formar profissionais para atuarem nas diferentes áreas da produção de organismos aquáticos, desenvolvendo de forma construtivista as alternativas que contribuam para o desenvolvimento da Agricultura Familiar, da Pesca Artesanal, da Aquicultura Familiar, Cooperativismo e pequena ou média produção. Em atendimento ao que dispõe o projeto político pedagógico do curso, a oferta também consolida a modalidade pedagogia da alternância.

O Centro de Processo seletivo (CPS) da UNEB ressalta que é imprescindível que os candidatos leiam atentamente o edital de seleção, atentem para os pré-requisitos, para as informações ao candidato e respeitem o cronograma.

Informações: CPS/UNEB – tel. (71) 3117-2352 ou e-mail cpscampo2023@uneb.br.