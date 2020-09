Uneb suspende aulas e atividades presenciais por mais 15 dias

A reitoria da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) anunciou, na manhã de hoje (25), a suspensão por mais 15 dias das atividades administrativas e acadêmicas presenciais.

A UNEB informou que a medida está em concordância com as recomendações da comissão da universidade, criada para acompanhar e orientar as condutas institucionais relativas à pandemia da Covid-19, e com a resolução do conselho universitário.

A reitoria ainda informou que as atividades administrativas continuam sendo realizadas por trabalho remoto. Além disso, o reitor e vice-reitor comunicaram que 75% da comunidade da UNEB respondeu à pesquisa que irá subsidiar o planejamento das atividades acadêmicas no período na pandemia.

A Gestão Universitária aguarda o resultado da consulta para decidir os encaminhamentos necessários.