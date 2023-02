Unex abre processo seletivo para o curso de medicina em Feira de Santana e Itabuna

O Centro Universitário de Excelência em Feira de Santana e a Faculdade de Excelência em Itabuna estão com inscrições abertas para o processo seletivo tradicional e segunda graduação. As inscrições, inclusive para o curso de medicina, podem ser feitas até o dia 14 de março no site da instituição. As provas estão previstas para 19 de março.

A confirmação da inscrição acontece mediante o pagamento da taxa de R$ 350. O resultado será divulgado dia 23 de março, e as aulas estão programadas para começar no dia 27.

De acordo com o coordenador dos cursos de Medicina da Unex, o professor Lino Sieiro, "os cursos são totalmente direcionados para as regiões que estão localizados".