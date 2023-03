Unha Pintada se afasta dos palcos por recomendações médicas

O cantor Aldiran Santana, Unha Pintada, por recomendações médicas, precisará se afastar dos palcos durante o mês de abril, para que possa se recuperar completamente, terminar o tratamento e retornar com força total aos shows.

“Fui internado no hospital para fazer um procedimento de regularização na urina, e acabei descobrindo alguns problemas autoimunes, que já estavam afetando gravemente meus rins e acabaram desencadeando rapidamente uma inflamação muito agressiva. E para piorar a situação, ainda sofri uma "trombose cerebral", onde corri risco de vida e precisei cinco dias na UTI", comenta.

"Hoje sigo o tratamento intensivo, já em casa, seguindo vários protocolos de cuidados e restrições, estou 100% focado no tratamento para ficar bem logo. Estou respondendo muito bem ao tratamento e sigo superando todas as expectativas médicas. Perdi muita massa muscular e ainda não tenho condições físicas para trabalhar, iniciei um acompanhamento nutricional, com fortalecimento muscular e logo em breve estarei de volta aos palcos”, diz o cantor.

Seguimos firmes e certos que, muito em breve, Unha estará de volta aos palcos, levando alegria e sofrência para os seus fãs.